La settima edizione del Festival Udine Castello si fa in quattro

Settima edizione per il Festival Udine Castello, rassegna organizzata dagli Amici della Musica di Udine con il sostegno del Ministero per i beni e le attività culturali, Regione Fvg, PromoTurismo, Comune di Udine, Fondazione Friuli, Fondazione Renati e Club Unesco Fvg.

Causa Covid, quest'anno saranno il Teatro Palamostre e la Chiesa di San Pietro Martire a ospitare un Festival che intende unire le ricchezze artistiche di Udine con la valenza internazionale dei musicisti e la presentazione di programmi particolari. Luoghi quindi differenti, ma pur sempre legati allo splendido Castello, non solo icona della città e sede di uno dei primi esempi di parlamento al mondo, ma anche, nel lontano passato, fortezza costruita dai Patriarchi di Aquileia.

Nell'edizione 2020 il Paese protagonista sarà immancabilmente l'Italia, con interpreti che, oltre a presentare brani di compositori nazionali, offrono capolavori di culture europee e del mondo, come il concerto di Aranjuez per chitarra e orchestra, la Quinta di Beethoven nell'elaborazione originale di Casella per pianoforte a 4 mani e la celeberrima Suite in si minore di Bach per flauto e orchestra.



, compagine originale di sole chitarre: direttore Claudio Pio Liviero e solista Pierluigi Corona, con musiche di Rodrigo, Vivaldi, Tortora e Brower.Il secondo concerto,. Qui,(attuale testimonial della Sony Classical, per la quale gli artisti hanno inciso tutto Beethoven per pianoforte a 4 mani) presenterà, in omaggio al bicentenario del “titano” di Bon, un programma interamente monografico, con la rara trascrizione di Alfredo Casella della Sinfonia n.5.. Sul palco del Palamostre arriva la compagine orchestrale formata dai solisti dell', bacchetta ormai riconosciuta a livello internazionale. Solista, il violinista tedesco Burghard Toelke, che eseguirà il Concerto in la minore di Bach. Per l'occasione, Luisa Sello, flautista Dynamic e presidente del sodalizio AdM, ci offre la celeberrima Suite in si minore di Bach ed una trascinante Carmen Fantasy, trascritta per flauto e orchestra d'archi proprio per lei.L'ultimo concerto del Festival, nella, chiude il cartellone con un omaggio particolarissimo a, di cui si celebra quest'anno il trecentenario dalla morte. L'ensemble “”, tra danze rinascimentali, flauti dolci, cromorni, cornetti e bombarde, presenta “Gli strumenti musicali di Giovanni da Udine nell’opera di Raffaello” e vuole mettere in evidenza la presenza degli stessi strumenti dipinti da Giovanni da Udine nell'opera “L'Estasi di Santa Cecilia” di Raffaello Sanzio. L'evento, introdotto da Liliana Cargnelutti, vedrà l'esibizione del gruppo rinascimentale in musiche del tempo (Giorgio Mainerio, Susato, Arbeau) con strumenti originali e danze storiche.Tutti i concerti inizieranno alle ore 17. I biglietti per i concerti al Palamostre sono acquistabili presso il box office del Teatro Palamostre, anche direttamente all’ingresso dei concerti fino a esaurimento posti. Il costo (15 euro interi, 10 euro ridotti studenti e over 65, gratuito con Fvg Card) I due concerti nella Chiesa di San Pietro Martire saranno invece a ingresso libero, con prenotazione al 392.4304990, anche in questo caso fino a esaurimento posti secondo le normative anti Covid. Per tutti i 4 eventi, il pubblico potrà usufruire di un prezzo ridotto per visitare i Civici Musei (Musei del Castello, Casa Cavazzini e Museo Etnografico) tramite il coupon da ritirare al desk dei concerti.In tutti i concerti saranno rispettate le norme di tutela sanitaria. Info: