La settimana di Ferragosto con Carniarmonie

Grandi nomi internazionali e artisti emergenti, solisti, ensemble e formazioni allargate, classica, jazz e contaminazioni, località da perdere il fiato e luoghi intrisi di storia: è questa la formula ferragostana del festival dei festival Carniarmonie che offre al su affezionatissimo pubblico una varietà di proposte attrattive e per la loro originalità, e per l’indiscussa qualità dei musicisti ospiti, una tradizione del festival che festeggia quest’anno le sue prime trenta primavere. Un festival storico, ma così vitale da risultare sempre più giovane.

Tutti i concerti sono ad ingresso gratuito. È necessario il green pass per accedere ed è consigliata la prenotazione su www.carniarmonie.it



Giovedì 12 agosto alle ore 20.30 nella pieve di Santa Maria Annunziata di Castoia di Socchieve, la FVG Orchestra con maestro concertante il violinista Conor Gricmanis e ben quattro clavicembalisti: Anna Kiskachi, Eva Dolinšek, Alberto Busettini e Alberto Gaspardo, saranno protagonisti di un concerto originale dal titolo Metamorfosi. Da Vivaldi a Bach. Il concerto è inserito nel progetto transfrontaliero “In cammino/Reisewege”, in collaborazione con il format La musica del legno, e si contraddistingue, oltre che per l’originale organico, per la trama che avvicina Vivaldi e Bach, i più rinomati musicisti del tempo, di cui entrambi conoscevano i rispettivi lavori, corrisposti da reciproca stima.



Venerdì 13 agosto alle ore 18.00 all’Arena Centro Polifunzionale di Sella Nevea di Chiusaforte (in caso di maltempo nella Sala Polifunzionale di Chiusaforte) c’è il concerto dal titolo Singing Therapy, la cura attraverso il canto, che è anche il titolo del primo brano inedito della formazione The NuVoices Project diretta dal musicista e arrangiatore Rudy Fantin. Un programma caleidoscopico, eterogeneo, multiculturale e vibrqnte, che parte dalla grande tradizione europea della musica colta, da Beethoven a Debussy, per attraversare brani simbolo della musica popolare friulana, inoltrarsi nella tradizione radiofonica della musica italiana e dei grandi cantautori, fino ad approdare nelle maglie segrete ed inattese del jazz e della black music. La formazione corale è accompagnata da una band speciale con Luca Zanon alle tastiere, Karim Tavani alle chitarre, Gaia Aprato al basso elettrico e Michele Di Gleria alla batteria.Sabato 14 agosto alle ore 20.30 nel Centro di Aggregazione “Romano Treu” di Moggio Udinese, la formazione di fama internazionale UmbriaEnsemble, composta dagli affermati solisti: Maria Cecilia Berioli al violoncello, Luca Ranieri alla viola, Lucrezia Proietti al pianoforte e con la partecipazione straordinaria dell’attore Omar Giorgio Makhloufi, presenterà un viaggio dantesco in musica del tutto particolare dal titolo Amor che nella mente mi ragiona. Ad alternare i passi scelti dalla Commedia del sommo poeta, vi sarà l’esecuzione di composizioni di autori contemporanei, tra i più nuovi ed apprezzati, protagonisti di un’opera nuova: “Arpie” di Fabrizio De Rossi, “Il miglior fabbro del parlar materno” di Lucio Gregoretti e “…che solo Amor e Luce ha per confine” di Mons. Marco Frisina. Un lavoro agile e di grande presa, intenso e molto significcativo sia dal punto di vista dei contenuti che della suggestione all’ascolto.Domenica 15 agosto alle ore 17.00 presso il Polo Museale di Cave del Predil a Tarvisio: Jazzy Journey! Un concerto per voci ed ensemble nelle armonie e nei ritmi tipici della musica improvvisata attraverso una selezione di composizioni tra standard, latin, blues, accompagnati da un quartetto d’eccezione. A capitanare l’insieme è l’ideatore del progetto, il pianista di fama Renato Strukelj, con Nevio Zaninotto al sax tenore, Giovanni Toffolini al basso e Paolo Muscovi alla batteria. Alla band si unisce il quartetto vocale composto da Cristina Del Negro, Angela Ciociola, Luca Di Varmo e Fabio Feruglio. Un ferragosto ottimista, positivo e ballerino sulle trame irrestibili di un jazz garantito dall’estro e dalla classe degli interpreti.Lunedì 16 agosto alle ore 20.30 a Palazzo Savoia di Arta Terme il Bow&Mallet Duo, una formazione dall’insolito organico di due giovani e brillanti musicisti: Anna Molaro al violoncello e Michele Montagner al vibrafono, sarà protagonista di un concerto dove il divino Bach delle Invenzioni, verrà messo a dialogo con composizioni del Novecento e contemporanee, con diverse prime assolute, passando da arrangiamenti ad hoc a brani per strumento solo, esplorando il caleidoscopio delle sonorità che questa singolare formazione può offrire. Accanto al genio di Eisenach (Inventio BWV 782, Duetto BWV 804, Inventio BWV 780, Duetto BWV 803), verranno proposte composizioni di Jarvis (Jazz Sketches), Reger (Preludio e fuga dalla suite op. 131), Piazzolla (Ave Maria, Escualo), Huesgen (Trilogy per vibrafono solo) e Miani (Fast).Martedì 17 agosto alle ore 20.30 nella Chiesa di San Matteo a Ravascletto, concerto accattivante dal titolo sibillino: De Mulieribus. Donne, streghe e sirene. Un programma liederistico tutto tedesco dedicato alle figure femminili tra storia, realtà, suggestione e fantasia con il Duo Nachtigall composto dal soprano Gaja Vittoria Pellizzari e dal pianista Alessandro Del Gobbo.Tra miniature per piano solo, la prima parte del concerto si concentra sul lato umano e sentimentale della donna.Come un’altalena, i brani oscillano tra briosa freschezza, desiderio passionale e la più cupa disperazione. Nella seconda parte, invece, compaiono personaggi femminili tratti da miti e leggende popolari che rappresentano il lato misterioso e ineffabile della donna.Mercoledì 18 agosto alle ore 20.30 al Centro culturale Rozajanska kultürska hïša di Resia sarà protagonista in concerto una formazione di eccellenti musicisti raccolti nel nome Modern Ethno Trio con un programma dal titolo L’etnico moderno di Stravinckij e Piazzolla. Simone D’Eusanio al violino, Tullio Zorzet al violoncello e Roberto Daris alla fisarmonica, investigando i due grandi autori in programma negli accostamenti tra musica colta e folklore, il tutto nel luogo che in Friuli è per antonomasia la culla di una cultura popolare unica e preziosa. Di Piazzolla verranno eseguite le Cuatro Estaciones, di Stravinskij la Suite da l'Histoire du soldat, di Piazzolla in chiusura l'irrefrenabile e passionale Tango ballet.Giovedì 19 agosto alle ore 20.30 nella Pieve di San Martino a Cercivento si darà suono allo storico e prezioso organo Morassi-Zanin con il trio Opera Viwa per un concerto dal titolo Incanto. Brani celebri dal patrimonio belcantistico e opere nuove, tra Donizzetti, Vivaldi, Haendel, Lucchesi, Mozart e Bellini, con il soprano Silvia Martinelli, il flautista Fabio Taruschio e l'organista Andrea Trovato. Una formazione assodata e ricercata quella ospite a Cercivento per Carniarmonie, Trio Opera Viwa, che recentemente, nel novero di un'intensa attività, ha registrato un cd dal titolo La Flûte Enchantée per l'etichetta giapponese Da Vinci Edition.