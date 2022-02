La Società dei Concerti presenta il Wiener Klaviertrio di Vienna

Un concerto da non perdere, quello in programma lunedì 14 febbraio alle 20.30 al Teatro Verdi di Trieste: a salire sul palco della Società dei Concerti sarà infatti il celebre Wiener Klaviertrio di Vienna, nella sua ultima stagione di attività. Tra i principali ensemble da camera della scena internazionale, il Trio, attualmente formato da Stefan Mendl, pianoforte, David McCarroll, violino, e Clemens Hagen, violoncello, dopo 34 anni di brillante carriera ha annunciato il suo ritiro dalle scene nel giugno 2022.



Tra i suoi ultimi impegni, un ciclo di concerti a Vienna, una tournée negli Stati Uniti e in Canada, esibizioni a Stoccarda, Londra ed eccezionalmente qui, a Trieste, nell’ambito della 90esima stagione della Società dei Concerti, realizzata grazie ai soci iscritti e al contributo della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e la sponsorizzazione dell'Orologeria Bastiani rivenditore autorizzato Rolex, della Fondazione CRTrieste e Fondazione Benefica Kathleen Casali.



Riconosciuto da tempo come uno dei principali ensemble da camera, è stato fondato nel 1988 dal pianista viennese Stefan Mendl e, insieme, i tre musicisti si sono da sempre impegnati a collegare la tradizione esecutiva europea e nordamericana, rinnovando costantemente il loro repertorio con nuovi lavori nati da prestigiose collaborazioni con importanti compositori contemporanei come Friedrich Cerha, Georg Friedrich Haas, György Kurtag, Johannes Maria Staud e Jorg Widmann.Allievi del Trio di Trieste, dell’Haydn-Trio Wien, del Beaux Arts Trio e dei quartetti Guarnieri e LaSalle (oltre che dei violinisti Isaac Sterne Jaime Laredo), i componenti del Wiener Klaviertrio accoglieranno il pubblico triestino con un programma interamente dedicato a Franz Schubert del quale eseguiranno i due Trii per violino, violoncello e pianoforte in si bemolle maggiore op. 99 D 898 ed in mi bemolle maggiore op. 100 D 929, risalenti entrambi al 1827, suo penultimo anno di vita.Il concerto è aperto anche agli studenti con biglietto al prezzo speciale di 5 euro per tutti i settori del teatro, acquistabile la sera stessa presso la Biglietteria SdC al Teatro Verdi dalle ore 19:30, con possibilità di prenotazione scrivendo a info@societadeiconcerti.net.La Stagione Concertistica 90 è realizzata grazie al contributo della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, con il patrocinio del Comune di Trieste, il sostegno di Fondazione CRTrieste, e Fondazione Benefica Kathleen Casali, Main Sponsor Orologeria Bastiani rivenditore autorizzato Rolex, sponsor Farmacia Neri. Partner Teatri Lirico “G. Verdi” e Politeama “Il Rossetti”, Hospitality Partner Starhotels Savoia Excelsior Palace, Partner of Taste Caffè degli Specchi, Caffé Tommaseo e La Bomboniera. La Società dei Concerti fa parte di AIAM e del Comitato AMUR