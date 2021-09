La Società dei Concerti Trieste festeggia i 55 anni dell'Orchestra da Camera Busoni

È un concerto che "parla" di amicizia quello che il 4 ottobre si terrà al Teatro Verdi di Trieste, alle 20.30, nell'ambito della 89^ stagione della Società dei Concerti Trieste. Sugellato dall'amicizia che lega Massimo Quarta, il noto violinista e premio Paganini, a Massimo Belli, lo storico direttore dell'Orchestra da Camera “Ferruccio Busoni”, una delle prime orchestre da camera sorte in Italia nel dopoguerra e la più antica della regione Friuli Venezia Giulia, fondata nel 1965 dal padre Aldo Belli. C'è però, in questo incontro, anche l'amicizia che lega la Società dei Concerti di Trieste all'Orchestra "Ferruccio Busoni" e, non ultima, l'amicizia tra i compositori in programma: Viotti e Cherubini.



"Ho fatto il mio debutto come violinista solista alla SdC - racconta Massimo Belli - quando avevo 16 anni insieme all'orchestra Ferruccio Busoni diretta da mio padre Aldo. Avevo suonato la Follia di Corelli nella versione virtuosistica di Leonard. Era stata una grande opportunità e l'emozione di quel momento mi ha accompagnato nella mia carriera: ne conservo ancor oggi il ricordo. Per un giovane di quell'età trovarsi inserito in un cartellone così prestigioso era fantastico. Abbiamo fatto altri eventi per la Società dei Concerti Trieste nel corso degli anni e adesso celebreremo il 55° anniversario dell'orchestra Busoni insieme al violinista Massimo Quarta con cui abbiamo un rapporto di amicizia che risale a vecchia data. Avevamo infatti frequentato insieme i corsi di Fiesole e quelli di Cremona, questi ultimi con Salvatore Accardo".



L'orchestra celebra dunque "in ritardo" il 55° anno dalla sua fondazione. Compiuti ormai i 56 anni, il sodalizio festeggerà due anniversari in uno proponendo alcuni dei capolavori della scuola violinistica italiana, un programma fortemente voluto da Belli proprio per omaggiare l'amicizia tra Viotti e Cherubini nata negli anni in cui entrambi erano professionalmente impegnati a Parigi.Attingendo dal repertorio di questi due grandi compositori italiani non poteva dunque mancare il Concerto n. 22 di Viotti, elogiato da Brahms con queste parole: “È un pezzo magnifico, di mirabile libertà d’invenzione; sembra che sia improvvisato ed invece è tutto magistralmente pensato e realizzato”.La compagine orchestrale offrirà infine un saggio delle sue riconosciute qualità artistiche con l’esecuzione della Sinfonia in Re maggiore di Luigi Cherubini, di raro ascolto, prodotto originale in raffronto alla sovrabbondante produzione orchestrale del classicismo viennese.Massimo Belli, premiato in numerosi concorsi nazionali e internazionali, ha debuttato giovanissimo, come lui stesso ricorda, al Teatro Politeama Rossetti di Trieste proprio per la Società dei Concerti; in seguito ha suonato da solista e diretto nelle più importanti sale italiane ma anche in tutta Europa, ex unione Sovietica, Turchia e Sud America. Massimo Quarta, classe 1965, è considerato uno dei più importanti violinisti della sua generazione. Nel 1991 è stato il primo italiano, dopo Salvatore Accardo nel 1958, a vincere il Premio Paganini di Genova. Da allora ha intrapreso una carriera internazionale che lo ha portato ad esibirsi in sale e teatri di tutto il mondo suonando con i direttori più prestigiosi. Da oltre venticinque anni svolge anche attività di direttore d'orchestra.L'orchestra "Ferruccio Busoni" ha tenuto centinaia di concerti in Austria, Slovenia, Croazia, Germania, Svizzera, Russia, Tunisia e Italia, con solisti d’eccezione presentando molte opere in prima esecuzione assoluta. Ha registrato 23 CD per case discografiche come Velut Luna, Concerto Classics, Brilliant Classics, Warner Classics, Suonare News e Amadeus presentando brani in prima registrazione mondiale che hanno avuto prestigiosi riconoscimenti.L'89^ stagione della SdC è realizzata con il contributo della Regione Friuli Venezia Giulia, Bastiani (rivenditore Rolex) come main sponsor ed è realizzata con il sostegno di Civibank e la partnership di Starhotels Savoia Excelsior Palace.