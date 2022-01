La Stagione del Teatro Bon continua con qualche variazione

La Stagione del Teatro Luigi Bon continua anche nel 2022 seppur con qualche variazione rispetto all’originario calendario. L’atteso concerto Omaggio a Franck, con la violinista Carolin Widmann e il pianista Dénes Várjon, è stato anticipato a giovedì 27 gennaio sempre alle ore 20:45 al Teatro Luigi Bon: una serata dedicata al nume tutelare del post-romanticismo francese, César Franck, che lascia un’eredità troppo poco conosciuta e una costellazione di ferventi discepoli. Nel programma la sua celebre Sonata in la magg. per violino e pianoforte verrà accompagnate da sonate di L. Janàcek e J. Brahms, oltre a Quattro pezzi romantici Op. 75 di A. Dvořák.



Una modifica si registra anche per la Prosa del Teatro Luigi Bon, ovvero lo spettacolo Tutti su per Terra de I Papu è stato rinviato a venerdì 4 febbraio, alle 20:45. Realizzato in collaborazione con ERT FVG, è ispirato all'enciclica di Papa Francesco 'Laudato sì' e i due protagonisti si pongono le domande “Chi siamo? Da dove veniamo? Dove andiamo? Ma soprattutto: troveremo parcheggio in centro, visto che è giorno di mercato?”. Domande talmente banali da entrare a far parte, più che di un manuale di filosofia, di un prontuario di barzellette. Eppure riassumono, meglio di tante altre, la curiosità dell’essere umano, la sua sete di conoscenza e il suo bisogno inesausto di avere delle risposte.



Come da tradizione, a febbraio è confermato il consueto appuntamento con il grande pianista Grigory Sokolov. Fantasia il titolo del concerto di martedì 8 febbraio, alle 20:45, che vedrà tornare, dopo un anno di “astinenza” a causa del Covid-19, un “amico” della Fondazione Luigi Bon, uno tra i più importanti pianisti del nostro tempo che mette al centro delle sue esecuzioni una “fantasia esecutiva” che non ha pari, sempre in strutture esecutive coerenti. Il programma vedrà le Variazioni sull’Eroica op. 35 di L. van Beethoven e Kreisleriana. Fantasien op. 16 di R. Schumann, insieme ad affascinanti brani da scoprire tra bis.La stagione della Fondazione Luigi Bon è resa possibile grazie al sostegno di Regione Friuli Venezia Giulia, Ministero per la Cultura, Comuni di Tavagnacco e Pagnacco, Aiam e sponsor privati.Tutti i biglietti sono acquistabili presso la Fondazione Luigi Bon (venerdì dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 19.00 e sabato dalle 9.30 alle 12.30) o direttamente on-line sul sito www.fondazionebon.com.