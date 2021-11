La stagione teatrale di Maniago inizia con la musica della Fvg Orchestra

Inizia in musica la stagione teatrale di Maniago, promossa dall’amministrazione comunale e dal Circuito ERT. In doppia replica, sabato 20 e domenica 21 novembre alle 20.45, la FVG Orchestra presenterà al Teatro Verdi il concerto Dall’Opera al Musical. L’orchestra regionale - diretta dal M° Paolo Paroni e accompagnata dalla soprano Ilaria Zanetti e dal tenore Mathia Neglia - interpreterà alcune tra le più celebri arie della storia, da Mozart a Puccini, da Verdi a Lehar, da Lloyd Webber a Sondheim. A tessere un filo rosso tra le varie composizioni ci sarà il musicista, compositore, scrittore e drammaturgo Marco Maria Tosolini.



Dall’Opera al Musical non è semplicemente un concerto, ma è un viaggio in ciò che da sempre affasciana l’uomo, il racconto. Il racconto nella storia si è sempre fuso con la musica per far compiere all’ascoltatore viaggi suggestivi e profondi, indipendentemente dall’autore, dall’epoca, dallo stile e dalla forma: opera seria o buffa, melodramma o operetta, musical.



Nel concerto dell’ensemble regionale verranno eseguiti arie tratte, tra le altre, da La Traviata di Verdi, La Bohème di Puccini, Il Fantasma dell’Opera e Jesus Christ Superstar di Lloyd Webber, Sweeney Todd di Sondheim.Marco Maria Tosolini è docente di Storia ed estetica della musica al Conservatorio Tartini di Trieste. Ha scritto testi teatrali per la Rai, il Festival di Spoleto e il Mittelfest. Ha composto musiche di scena, oratori, per balletto e di commento radiotelevisivo.Paolo Paroni, Direttore Ospite Principale del New York City Ballet dal 2014, ha lavorato con orchestre e teatri lirici di rilevanza internazionale. Il suo repertorio spazia dalla musica barocca alle più moderne opere contemporanee ed ha al suo attivo oltre 70 prime assolute tra esecuzioni e registrazioni. Stimato per la sua programmazione originale e l’abbattimento delle barriere tra diversi generi, ha collaborato con artisti internazionali di ogni estrazione stilistica e culturale.Informazioni e prevendite presso il Museo dell’Arte Fabbrile e delle Coltellerie (t. 0427 709063 / museocoltellerie@maniago.it). Maggiori informazioni al sito www.ertfvg.it.