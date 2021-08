La star del pop Sangiovanni in concerto a Palmanova

Duemila persone, molti giovani e giovanissini arrivati da tutto il Nordest, è il pubblico della nuova star del pop italiano Sangiovanni, arrivato ieri a Palmanova già da primo pomeriggio per il concerto del proprio beniamino, unica data regionale del suo tour estivo, evento inserito nella rassegna Estate di Stelle.

Messosi in luce durante l’edizione 2021 del popolarissimo talent Amici di Maria De Filippi, Sangiovanni è diventato in questi mesi un autentico fenomeno discografico, la sua hit “Malibu” è stata certificata cinque volte platino, e concertistico, sono infatti andate sold out tutte le date della sua tournée.

A Palmanova la musica è iniziata alle 21 con l’opening act dell’applaudito duo Chiamamifaro, che hanno scaldato il pubblico e l’atmosfera per l’ingresso in scena di Sangiovanni. Sul palco il giovane artista vicentino ha cantato tutte le canzoni del suo repertorio: “Lady”, “Tutta la notte”, “Hype”, “Paranoia” e la già citata e applauditissima “Malibu”.

Assieme a lui un pubblico entusiasta ha accompagnato ogni singola nota dello spettacolo per una bellissima festa, resa tale dal grande entusiasmo dei 2000 bambini e ragazzi che hanno preso gioiosamente d’assalto la città stellata. Prossimo appuntamento con la rassegna Estate di Stelle a Palmanova in programma questa sera con il concerto di Fiorella Mannoia.