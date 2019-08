La storia del jazz per parole e musica

Uno dei ‘big’ del jazz italiano, il pianista Dado Moroni, ospite di Musica in Villa, venerdì 9 a Villaorba di Basiliano in Villa Occhialini. Piano solo and talks è il titolo di una serata in cui racconterà la sua personale visione del jazz. I suoi brani preferitisaranno il punto di partenza di un viaggio nella storia del jazz, esplorando i diversi linguaggi che si sono succeduti nel tempo in una condivisione vera. Un incontro lungo nove decadi, attraverso il racconto in musica di aneddoti ascoltati direttamente dalla voce di Benny Waters, Dizzy Gillespie, Joe Henderson, Wynton Marsalis, ma anche Lucio Dalla, Tiziano Ferro, Eros Ramazzotti…