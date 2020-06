La storia del Teatrone on line

Appuntamento da non perdere per il pubblico del Teatro Nuovo Giovanni da Udine e per tutti coloro che vogliono conoscere i segreti di un luogo simbolo della città di Udine e non solo: giovedì 4 giugno 2020 alle 20.45 sul sito www.teatroudine.it andrà in onda per la prima volta in streaming il documentario Il Nuovo ed io realizzato dalla casa di produzione Agherose, un intenso ed emozionante viaggio “dietro le quinte” dell’edificio che vide la luce 22 anni fa.



Realizzato nel 2017 in occasione del ventennale della sua costruzione, Il Nuovo ed io è un invito a scoprire l’incessante vitalità del Teatro Nuovo Giovanni da Udine attraverso le parole e gli sguardi di chi lo ha vissuto fin dalla sua nascita e continua a viverlo con passione. C’è chi si prende cura di ogni suo spazio come Maria Grazia, chi segue la manutenzione come Antonio, chi assiste le compagnie teatrali come Nino e Frankie: persone che conoscono ogni dettaglio, ogni anfratto di questa casa e continuano ad occuparsi di lei ogni giorno, anche in questi durissimi mesi di chiusura forzata, in attesa che i grandi protagonisti della scena – attori, registi, scenografi, direttori d’orchestra – e soprattutto il suo affezionato pubblico tornino ad animarlo com’è stato per 22 ininterrotti anni.



Scritto e diretto daintreccia il percorso di crescita della giovane protagonista (Caterina Bernardi) con la storia del Giovanni da Udine, di cui vengono ripercorse le fasi più importanti della progettazione e della costruzione. Attraverso le storie delle persone che incontra - Gianni Luca Biancuzzi, Maria Grazia Irmo, Stefano Marchiol, Antonino Petronio, Antonino Quartana e l’architetto che ebbe un ruolo determinante nella progettazione del Teatro, Lorenzo Giacomuzzi Moore - Caterina riuscirà a trovare gli strumenti per compiere le importanti scelte di vita che la aspettano.