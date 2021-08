La strada dei libri passa da Palchi nei Parchi

Tra suggestivi palcoscenici naturali e inedite modalità di esibizione e di ascolto, in luoghi dove l’arte e la natura entrano in risonante armonia, prosegue la rassegna di musica, teatro e danza “Palchi nei Parchi”, ideata dal Servizio foreste e Corpo forestale della Regione con la direzione artistica della Fondazione Luigi Bon. I numerosi eventi, programmati a cadenza settimanale, trovano spazio in suggestive località naturalistiche della regione: a rendere speciale e unica questa rassegna proprio la presenza dei rappresentanti del Corpo Forestale regionale che introducono ogni evento artistico spiegando i concetti della sostenibilità.



Venerdì 27 agosto alle 16.30 la strada dei libri passerà da Palchi nei Parchi. In programma al Vivaio Pascolon di Maniago (Pn) l’appuntamento “Andar per alberi”, a cura dell’Ispettorato forestale di Pordenone e dei Vivaisti, che invita grandi e piccoli a condividere il piacere della lettura per scoprire insieme il gusto della relazione tra bambini, libri e natura. Un progetto ideato da Damatrà all’interno del programma regionale di promozione della lettura LeggiAMO 0-18 FVG che si rivolge a tutti i bambini e le loro famiglie. In questo evento speciale, i racconti incontrano un atelier decisamente unico. Un invito all’ascolto della natura sottoforma di laboratorio tascabile per raccontare un albero con diverse tecniche, a cavallo tra arte e scienza. Saranno proprio i sapienti vivaisti a svelare tutti i segreti per far crescere un albero, per lasciare poi un dono prezioso a tutti i bambini.



Gran finale per la lunga rassegna estiva, venerdì 3 settembre con un altro appuntamento dedicato al pubblico dei più piccoli: alle ore 16.30 al Vivaio Pascul di Tarcento di scena la compagnia Teatro al Quadrato con lo spettacolo “Più brutto di così”.Tutta la rassegna “Palchi nei Parchi” è ad ingresso gratuito (i posti sono limitati, obbligatoria la prenotazione sul sito www.palchineiparchi.it) con la possibilità di aderire liberamente alla campagna di raccolta fondi green per finanziare il progetto “Dopo la tempesta VAIA – Insieme per la rinascita dei boschi”.