La suite di Claudio Cojaniz per ricordare piazza Fontana

Pianista jazz non nuovo alle contaminazioni e ai progetti originali, il sangiorgino Claudio Cojaniz è l’ospite principale, giovedì 12 al ‘Pasolini’ di Cervignano, di A 50 anni ad Piazza Fontana: un ricordo in musica, parole e immagini a mezzo secolo da quel tragico evento che ha segnato la storia recente del nostro Paese. La serata prevede la proiezione di due film, dalle 18: Romanzo di una strage di Marco Tullio Giordana e 12 dicembre di Pier Paolo Pasolini, oltre al concerto 12 dicembre nero – memoria di una strage: una suite in sette parti che il pianista Claudio Cojaniz ha voluto dedicare alle vittime (“per non dimenticare”), accompagnato dai Second Time (Mirko Cisilino, Alessandro Turchet, Franco Feruglio, Luca Grizzo).