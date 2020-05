La Supersonic Music School lancia la canzone dell'estate per bambini

Gli allievi della scuola di musica moderna "Supersonic Music School" di Cervignano del Friuli (www.supersonicmusicschool.com), durante il lockdown, hanno continuato a lavorare e dalla loro creatività è nata la canzone 'Insieme Together', un inno gioioso di speranza che potrebbe diventare il 'tormentone' estivo per tutti i bambini e dei centri vacanze. L'attività, nonostante il fermo imposto dall'emergenza Coronavirus, è proseguita a distanza con le lezioni online, con lo studio della musica e del canto per aiutare i giovani allievi a essere un po' spensierati in questo periodo difficile.

Da questa attività è nato anche un simpatico video, pubblicato su YouTube, dove tutti cantano, ognuno da casa sua, "Nel Blu Dipinto di Blu" di Domenico Modugno in una versione originale da noi riarrangiata. Una prima esperienza musicale a distanza che ha acceso la creatività dei piccoli musicisti, dando vita a "Insieme Together", una canzone originale scritta da due allievi molto creativi, Jacopo Moratto e Giacomo Moretti e con l'aiuto di Franz Contadini per gli arrangiamenti. Una canzone inedita e dedicata proprio ai bambini che in questi due mesi si sono ritrovati chiusi in casa, in una situazione difficile e surreale, senza poter andare a scuola, senza poter vedere i loro amici e giocare con loro, portatrice di un messaggio positivo e di speranza: torneremo presto di nuovo “insieme" a giocare, a cantare, a ballare, a sognare! La canzone è stata cantata dagli allievi più piccoli che hanno registrato voce e video ognuno a casa sua con lo smartphone.



Un brano molto solare, orecchiabile con un ritornello che conquista al primo ascolto che ha tutte le caratteristiche per diventare la sigla dell’estate 2020 per tutti i bambini, un inno alla speranza, alla felicità e al ritorno alla normalità.al massimo invitando tutti i genitori a fare un video dei loro bimbi che cantano il ritornello “insieme together” pubblicandolo nei vari social con l’hashtag #insiemetogether e magari che diventasse la sigla di tutti i centri estivi della nostra regione e non solo – spiegano dalla-. Abbiamo pensato anche a uno scopo benefico e tutto il ricavato delle vendite e degli streaming online verrà devoluto alla, che ha attivato una raccolta fondi per la realizzazione di un centro dedicato al servizio territoriale di "Neuropsichiatria Infantile" dell’per bambini e ragazzi da 0 a 18 anni”.Il video è stato pubblicato sue la canzone è disponibile in tutti i digital stores comeQuesto è il link del video:Il link per Spotify: