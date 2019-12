La tradizione del Natale in musica

Dopo un fine settimana eccezionalmente ricco di eventi concertistici nell’ambito della rete Nativitas, il cartellone regionale di eventi corali dell'Usci Fvg si avvia verso la celebrazione delle feste con una nuova serie di appuntamenti. La quarta domenica d’avvento porterà con sé esperienze nuove e in particolare diversi concerti open air, con i quali i cori della regione porteranno l’atmosfera delle feste anche nelle strade e nelle piazze.

Oltre ai numerosi concerti in regione, sabato e domenica Nativitas raggiungerà anche la Slovenia con due concerti: la cattedrale di Capodistria ospiterà sabato una delle tappe del progetto internazionale con la Missa Audi Filia di Durighello, mentre a Isola d’Istria andrà in scena uno scambio musicale tra cori e gruppi strumentali di Istria e Gorizia.

A Trieste il preludio all'ultimo week end dell'avvento sarà all'insegna della condivisione con la XX edizione di Atmosfere di Natale all'ITIS, dove venerdì 20 dicembre alle ore 17.00 l'Ensemble vocale Il Focolare e i suoi ospiti eseguiranno un florilegio di celebri brani della tradizione. La serata proseguirà alle 20.30 nella chiesa della Madonna del Mare con una nuova tappa di Gospel in town... It's Christmas, il progetto musicale delle feste del gruppo Soul Diesis. Sabato 21 si inizierà a cantare alle ore 18.00, ma nelle vie del centro, grazie a un concerto itinerante con partenza da Cavana e a cura della Società Polifonica Santa Maria Maggiore, che porterà i classici internazionali del Natale attraverso il centro storico. Il pubblico potrà invece stare seduto alle ore 20.00 nella chiesa di Barcola, dove il Gruppo vocale femminile LeSandrine proporrà Gaudete in Domino, un programma per coro, arpa e pianoforte.

Domenica 22 dicembre alle ore 12.00 la giornata di Nativitas verrà aperta dal repertorio gregoriano con la celebrazione liturgica nella chiesa di Santa Caterina, accompagnata dal canto dell'ensemble Laetare.

La serata di sabato 21 dicembre in provincia di Udine inviterà il pubblico della coralità a tre eventi contemporanei. Nella chiesa di Caneva di Tolmezzo alle ore 20.30 avrà inizio Missus in Friuli, un viaggio tra diverse interpretazioni musicali di questo testo dalla novena di Natale, partendo da Giovanni Battista Candotti, passando per Vittorio Franz e Giovanni Battista Cossetti, arrivando poi a Luciano Turato, in un arco temporale di quasi due secoli. Il concerto prevede la partecipazione del Coro Croma col Punto degli Amici della Musica di Villalta di Fagagna, del Coro Una Voce di Udine e dell'Orchestra Amici in Musica di Villalta di Fagagna.

La chiesa di Castions delle Mura ospiterà alla stessa ora il concerto annuale del coro Castions delle Mura, dal titolo In Natali Domini, che prevede l'esibizione dei cantori adulti, ma anche dei piccoli del coro Piccole Luci. Alle ore 21.00 nell'Auditorium di Majano il Grop Corâl Vȏs di Vilegnove augurerà buon Natale con i bambini del coro.

Domenica 22 dicembre alle 17.00 al Teatro Canciani di San Giacomo di Ragogna tre realtà musicali di Ragogna saranno unite in concerto per gli auguri in musica: si esibiranno il Coro Amici della Montagna, il Coro Insolitenote e la banda I Cjastenars. Lunedì 23 alle 20.45 Nativitas proseguirà a Udine nella chiesa di San Marco con Resta con noi-La venuta del Cristo come salvezza, programma ideato e realizzato dalla Corale San Marco e dall'Ensemble di ottoni Andrea Gabrieli con un programma molto vario e articolato, tra sacro e popolare.

In provincia di Pordenone Nativitas inviterà sabato sera a due eventi, entrambi in programma alle 20.45. Nella chiesa di Fiume Veneto il Natale sarà un mix di classico e jazz con il concerto dei cori Aquafluminis e Coro In-canto della Parrocchia San Nicolò di Fiume Veneto. A Morsano al Tagliamento verranno proposti invece brani di Britten, Rutter e Willcocks, per vivere la festa con i colori della tradizione inglese nelle interpretazioni del Gruppo vocale Città di San Vito, del coro femminile L. Perosi e del Quintetto Image Brass. Il concerto verrà riproposto domenica 22 dicembre alle ore 16.00 nel duomo di San Vito al Tagliamento.

Il pomeriggio di domenica a Poffabro prevede invece un concerto itinerante con partenza alle ore 16.30, incluso nel programma del Festival Internazionale Itinerari Sonori. I canti delle tradizioni locali verranno proposti dal Coro polifonico Sant'Antonio Abate. Alle ore 17.00 nella chiesa di Fagnigola di Azzano Decimo debutterà la prima rassegna natalizia realizzata dalla collaborazione dei cori Quattro Molini di Azzano Decimo, Voci d'Angelo di Fagnigola, Voci di Tauriano e Sot El Agnul di Galleriano di Lestizza.

Saranno due gli eventi Nativitas sui quali si concentrerà l'attenzione nella provincia di Gorizia. Sabato 21 dicembre alle 20.30 il Gruppo corale Ars Musica presenterà nella chiesa dei SS Vito e Modesto il programma Ne timeas Maria, un progetto bipartito tra Annunciazione e mistero del Natale. Domenica 22 dicembre alle 20.30 il teatro comunale di Cormons sarà il palcoscenico dello spettacolo Vizilia de 'na volta: le cartoline del Natale, nel quale il Gruppo Costumi Tradizionali Bisiachi farà rivivere le tradizioni regionali in un allestimento teatrale.

Nativitas è realizzata in collaborazione con Usci Gorizia, Usci Pordenone, Usci Trieste, Uscf Udine, Zskd, Zcpz Gorica, Zcpz Trst, con il patrocinio di Feniarco e con il contributo di Regione Friuli Venezia Giulia e Fondazione Friuli.