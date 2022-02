La Trieste Early Jazz Orchestra porta Gershwin in Slovenia

La Trieste Early Jazz Orchestra, con il supporto della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, presenta il “Progetto Gershwin” - dedicato al grande compositore di capolavori senza tempo come “Rhapsody In Blue” - che si sviluppa su sei concerti dal titolo “Il Genio di Gershwin - da Broadway alla Rhapsody In Blue” che mettono in luce il genio del compositore americano.



Dopo le prime esibizioni (il 7 novembre a Fiume (Croazia), presso la Comunità degli Italiani, il 14 novembre al Teatro Preseren di Bagnoli della Rosandra, il 20 novembre nella Sala Luttazzi del Magazzino 26 di Porto vecchio a Trieste, il 5 ⁠febbraio⁠ al Teatro ⁠Comunale⁠ "G.⁠Verdi" di Maniago e il 18 febbraio al Kulturni Center Lojze Bratuž di Gorizia, lo spettacolo farà tappa, con la sua data finale, il 19 febbraio alle ore 19.00 al Kinogledališče di Tolmino (Slovenia) - Mestni trg 5, 5220 Tolmin (spettacolo in abbonamento musicale e oltre).

Per informazioni: www.kino-tolmin.si e www.facebook.com/kinogledaliscetolmin.



Annullato invece causa pandemia il 12 dicenbre lo spettacolo al teatro Kleine Komödie di Graz (Austria) dove la formazione triestina avrebbe dovuto essere ospite della KonsPop Big Band del Conservatorio di musica di Graz con cui si era esibita con successo il 20 novembre a Trieste.George Gershwin (New York 1898 - Los Angeles 1937) rappresenta un unicum nel panorama dei compositori del tempo, in quanto seppe mirabilmente esprimersi sia nell'ambito della musica popolare che di quella colta, prendendo spunto dal jazz e dal blues. Fu autore delle musiche per moltissimi musical di Broadway, di lavori sinfonici e di un'opera lirica, “Porgy and Bess”.“Nella prima parte del concerto – spiega il direttore artistico, M° Livio Laurenti - vengono eseguite alcune delle più belle canzoni tratti dai musical di Broadway, interpretate da Paolo Venier, crooner dalla voce suadente e di grande esperienza. La seconda parte è dedicata invece alla “Rhapsody”, nell'arrangiamento originale del 1924 riveduto dal compositore triestino Tom Hmeljak. Al pianoforte solista troviamo Giulio Scaramella, giovane pluripremiato pianista goriziano di matrice classica, dal bellissimo tocco. Dirige Petar Matošević, giovane croato diplomato in direzione d'orchestra al conservatorio “G. Tartini” di Trieste che vanta già una notevole esperienza”.“La versione della “Rhapsody” che presentiamo – rivela ancora Laurenti - è una vera chicca. La “Rhapsody” fu scritta da Gershwin, nel 1924, per pianoforte solista con l'accompagnamento di un secondo piano. A quell'epoca, Gershwin non era ancora diventato un abile orchestratore e tale incarico fu affidato a Ferde Grofé, pianista dell'orchestra di Paul Whiteman, che eseguì la prima il 12 febbraio 1924 all'Aeolian Hall di New York con un organico jazz allargato. Nel 1940 seguì un nuovo arrangiamento per grande orchestra sinfonica che è quello che siamo usi sentire nelle sale da concerto. Ma è questo, quello del 1924, che meglio rispecchia le intenzioni di Gershwin. Si tratta quindi di un evento eccezionale, anche perché l'arrangiamento è stato rivisto dal compositore triestino Tom Hmeljak per l'organico strumentale dell'early jazz orchestra del tempo”.La Trieste Early Jazz Orchestra - TEJO, fondata da Livio Laurenti nel 2010, è infatti una delle pochissime orchestre del genere oggi attive non solo in Italia, ma anche a livello internazionale, “complice – osserva Laurenti - il cambiamento delle mode, dei gusti e la maggiore vendibilità di altri generi musicali. Eppure il decennio 1925-1935 è stato uno dei più fecondi della storia del jazz, avendo pavimentato la strada per lo swing e il bop che seguirono. Riprendere queste musiche non è un'operazione museale, ma l'accensione di un faro moderno su gemme rimaste per troppo tempo nascoste e dimenticate”.Il concerto monografico dedicato a Gershwin rientra nell'ambito del più ampio progetto denominato "Una Notte Al Cotton Club" che è stato ideato da Laurenti per conto dell'associazione culturale Multimusica e che gode del sostegno della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. Il progetto è dedicato alla musica americana degli "Anni ruggenti" con l'esecuzione di partiture originali d'epoca. Si tratta di brani famosissimi e altri meno noti, scritti e arrangiati da colossi come Duke Ellington, Fletcher Henderson, Bennie Moten, destinati altrimenti all'oblio.