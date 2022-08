La Tv non ti cambia la vita, ma...

Fino a 2-3 mesi fa le conoscevano solo gli appassionati di rock della regione, visto che le Living Dolls rappresentano da tempo un esempio unico: quello di una cover band al 100% femminile, formata da Michela Italiano (voce), Eliana Cargnelutti (chitarra e cori), Stefania Della Salvia (basso e cori) e Alessandra Pessa (batteria).

Poi è arrivata la partecipazione a The Band, il programma di prima serata di Rai 1 condotto da Carlo Conti, con giudici Vip (Carlo Verdone, Gianna Nannini e Asia Argento) e otto tutor altrettanto importanti per seguire otto gruppi musicali di diversa origine fino alla sfida finale. Nonostante un’esperienza solida, fatta di centinaia di date all’attivo in feste di piazza, fiere, palazzetti, motoraduni, convention…, e alcune scelte azzeccate (Led Zeppelin, Joan Jett, persino Lady Gaga), il risultato della gara non è stato ‘rockeggiante’ (settimo posto finale), ma forse si poteva intuire già dalle dinamiche del contest (e dal tutor che le aveva ‘scelte’). Quel che è certo è che l’estate 2022 delle Living Dolls, - compresa quella di Eliana Carnelutti, attiva anche con altri 2-3 progetti – è decisamente diversa da quelle pre-Tv. O no?

“Se parli delle date, non è aumentato solo il numero, ma la nostra possibilità di scegliere”, puntualizza la band. “L’esperienza di partecipare a un programma in Tv, su Rai 1 in prima serata, non capita tutti i giorni e non è detto che capiti facilmente nella vita di un musicista! Partendo da questo presupposto, ci sentiamo di aver vinto. Se poi aggiungi il fatto che abbiamo avuto la possibilità di conoscere da vicino cantanti e musicisti famosi come i tutor, beh, abbiamo stravinto!”. L’impegno è stato tanto: e le soddisfazioni? “Abbiamo dovuto prendere pausa dai nostri rispettivi lavori, stare lontane dalle famiglie e alcune anche dai propri figli, sostenere ritmi incalzanti anche di notte. Sapevamo, però, che tutto questo avrebbe portato anche soddisfazioni: mentre ci guardavano in Tv, amici e parenti dicevano con orgoglio ‘io le Living Dolls le conosco!’…”.

Cosa si porta a casa in senso pratico dall’esperienza in un talent tv? “Ci ha fatto tornare in Friuli orgogliose di noi stesse, più forti, più sicure, più consce di noi come band e soprattutto piene di spunti su cui lavorare per migliorare il nostro show: idee ‘rubate’ a parrucchieri, truccatori, costumisti per rivedereil nostro look, consigli su arrangiamenti, migliore gestione dell’emozione, esercizi per migliorare ulteriormente tecnica e timing. Del resto, in trasmissione avevamo a disposizione solo un’ora al giorno per fare le prove, mentre quelle generali in teatro duravano tantissimo, spesso fino oltre la mezzanotte”.

E il pubblico? Oltre allo zoccolo duro, vi siete fatte nuovi fan? “Mettendo a frutto tutti gli accorgimenti sul palco, abbiamo riscontrato nelle nostre serate un pubblico sempre più numeroso ed entusiasta, magari di riascoltare i pezzi portati al programma, che riproponiamo. Spesso raccontiamo, tra una canzone e l’altra, qualche piccolo aneddoto sulla trasmissione o sul cast. Quindi, se ci chiedono se ne è valsa la pena, se continuate a sorriderci sotto il palco, come fate da dieci anni, la risposta è sì!”.