La violenza intrafamilare nel nuovo spettacolo di Giuliana Musso

Una madre che scopre la peggiore delle verità. Una figlia che odia la madre. Un padre innocente fino a prova contraria. E una platea di terapeuti, consulenti, educatori, medici, assistenti sociali, avvocati che non vogliono sapere la verità.



Sabato 26 marzo alle ore 20.45 il Teatro Nuovo Giovanni da Udine ospita 'Dentro – una storia vera, se volete', il nuovo spettacolo con cui Giuliana Musso, in scena con Maria Ariis, indaga il tabù dell’abuso intrafamiliare e ci spinge a interrogarci sul valore della verità.

Dentro è nato dal suo incontro con una donna e con la sua storia segreta. La storia di una verità chiusa dentro ai corpi e che lotta per uscire allo scoperto.



Artista della consapevolezza civile, Giuliana Musso registra dati, comportamenti, opinioni nei territori dove compie le proprie indagini, restando tenacemente radicata all’empatia con lo spettatore nell’avvicinarsi, con pudore e partecipazione, a eventi altamente drammatici. La nascita, la morte, la fede, il sesso, l’educazione cattolica, la guerra, la violenza nelle sue diverse forme, anche quella perpetrata all’interno delle mura domestiche – temi che toccano fino in fondo le donne e gli uomini contemporanei – sono da lei esplorati con strumenti affini al giornalismo d’inchiesta e traslati in una drammaturgia limpida, coinvolgente e sempre consapevole di ciò che il corpo, la voce e i vissuti del performer raccontano a chi guarda.



Incontro con il pubblico

Autrice di spettacoli come Nati in casa, Tanti saluti, Sexmachine, La fabbrica dei preti, Mio eroe (premio Cassino Off 2017), La base e Dreams che hanno ottenuto l'attenzione viva, spesso commossa, del pubblico, ha vinto nel ventennale della sua carriera il Premio della Critica 2021 assegnato dall'ANCT (Associazione Nazionale Critici di Teatro).Giuliana Musso e Maria Ariis incontreranno il pubblico sempre sabato 26 marzo, alle ore 16.00, ospiti di Casa Teatro. Conduce la giornalista Anna Dazzan.