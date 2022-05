La violinista ucraina Bogdana Pivnenko ai Concerti del Tartini

Evento straordinario per il cartellone dei Concerti del Tartini 2022. Nei giorni più caldi e dolorosi della guerra in Ucraina, il Conservatorio Tartini di Trieste, che attraverso i progetti Erasmus+ ha accolto e integrato nei suoi corsi sei giovani musicisti ucraini, propone un concerto straordinario e di eccezionale levatura che rinnova l’attenzione per il Paese così duramente provato dal conflitto: mercoledì 11 maggio, alle 20.30 come sempre nella Sala Tartini (via Ghega 12), il sipario si alzerà sulla grande violinista ucraina Bogdana Pivnenko, che è riuscita a superare il confine e a mettersi in salvo dalla guerra, riparando in Svizzera.

Nella serata triestina sarà accompagnata dalla pianista Reana De Luca, docente di Pianoforte principale presso il Conservatorio Tartini. Pivnenko si è esibita nelle sedi concertistiche più prestigiose in tutto il mondo: dalla Weill Hall alla Carnegie Hall, dal Palau de la Musica Catalana ai maggiori cartelloni di Vienna, Berlino, Varsavia e molte altre capitali.

Il concerto di Trieste prevede musiche di grandi compositori ucraini: Myroslav Skoryk Melodie (Carpathian Rhapsody per violino e pianoforte, Spanish Dance, Capriccio per violino solo), Jevhen Stankovyč (Angel’sTouch), Valentyn Syl’vestrov (Songs without words) e Yuliy Meitus (Allegro).

L’ingresso al concerto è libero su prenotazione e fino a esaurimento posti (info 040-6724911). Il cartellone dei Concerti del Tartini è curato dal responsabile di produzione Andrea Amendola con il direttore del Conservatorio Sandro Torlontano.

Insignita del titolo di “Honoured Artist” dell’Ucraina, Bogdana Pivnenko è a capo del Dipartimento di violino dell’Accademia Nazionale di Musica “Tchaikovsky” a Kiev. Ha compiuto i propri studi a Kiev nella classe di Bohodar Kotorovych, ha vinto l’Interpreters Performers International Competition, il Mykola Lysenko International Competition, il ‘New Names of Ukrain ’ (premio nazionale per le arti) e l’IBLA Grand Prize international competition. Ha suonato come solista con le maggiori orchestre ucraine e ha portato la musica ucraina in tutto il mondo spesso presentando prime esecuzioni assolute di compositori ucraini contemporanei. Bogdana ha presentato le “Melodies of Moments” di Valentin Silvetrov assieme al compositore, e ideatrice e produttrice dell’Antologia della Musica Contemporanea Ucraina (11 CD). Diplomata nel 1985 al conservatorio “G. Tartini” di Trieste con il massimo dei voti, Reana De Luca si è in seguito perfezionata al Mozarteum di Salisburgo, al Conservatorio M. Ravel di Parigi e all’Accademia di S. Cecilia a Roma dove ha conseguito il diploma sotto la guida di Sergio Perticaroli. Vincitrice assoluta ai concorsi “Premio Venezia” della Fenice a Venezia ed “E Porrino” a Cagliari è stata premiata in numerosi altri concorsi.