La vita di Leonardo da Vinci al teatro comunale con Finazzer Flory

Da domani, martedì 17 dicembre, sono in distribuzione alla biblioteca comunale i biglietti gratuiti per lo spettacolo teatrale “Essere Leonardo da Vinci, un'intervista impossibile”, diretto e interpretato da Massimiliano Finazzer Flory, che si terrà al teatro comunale venerdì 27 dicembre alle ore 20.30. Rappresentata per la prima volta alla National Gallery di Londra in forma di letteratura scenica, la performace racconta la vera vita del genio rinascimentale, su testi originali dello stesso Leonardo fra cui il celebre Trattato di pittura. Mediante la formula dell'intervista impossibile, Finazzer Flory risponde a 67 domande sulla sua infanzia, sulle sue attività in campo civile e militare, su come si fa a diventare 'bono pittore', sul rapporto tra pittura e scienza, pittura e scultura, pittura e musica e affronta anche i temi dell’anatomia, di botanica, di fisica, di colori, della sua passione per il volo. L’evento consente di creare un invisibile ponte che, attraverso le parole, unisce passato e presente, dando vita ad una messa in scena interattiva e diventa in tal modo insegnamento esemplare per vivere la complessità del nostro tempo, con la finalità di offrire modelli d’impegno culturale. L’iniziativa rientra nelle celebrazioni sostenute dalla Regione per il 500 anniversario della morte dell’artista e vuole valorizzare le radici storiche legate alla presenza di Leonardo nei nostri territori nell’anno 1500 per studiare le difese della Repubblica Veneziana dalle invasioni turche.