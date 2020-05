La voce di Amii Stewart per la canzone 'Esseri Umani'

E' uscito oggi su tutti i canali social il video di #riempiamoilsilenzio, un progetto musicale nato nel lockdown per dare voce ai tanti artisti chiusi in casa, impossibilitati a suonare nei teatri e palcoscenici di tutto il mondo. E per dire grazie a chi è impegnato ancora oggi nella lotta al Covid19.

L’idea è del maestro Diego Cal, grande trombettista della scena musicale italiana, che ha pensato di coinvolgere alcune personalità eccezionali come Amii Stewart, Mike Applebaum, Fabrizio Bosso, Eric Daniel, che hanno subito risposto con entusiasmo.

L’unione di questi talentuosi artisti, più di 160, ha portato alla formazione di una grandissima orchestra virtuale, con musicisti e cantanti da tutta Italia e non solo, per creare una performance mai vista prima in questi mesi. La particolarità dell’orchestra sta nel fatto che questi artisti non hanno mai suonato insieme e lo fanno per la prima volta, a distanza, proprio per questa straordinaria occasione.