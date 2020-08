La Zerorchestra al Cinema sotto le stelle

In occasione degli eventi al Cinema sotto le stelle lunedì 24 agosto alle 21.00 sarà proiettato in arena Calderari, a Pordenone, il film Show People (King Vidor, 1928) musicato dal vivo dalla Zerorchestra, iniziativa in collaborazione con Le Giornate del Cinema Muto e il prezioso sostegno del comune di Pordenone e della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.



Questo film muto rappresenta uno dei vertici della commedia brillante degli anni Venti e offre un dietro le quinte di Hollywood attraverso gli occhi di Peggy Pepper, interpretata dalla straordinaria Marion Davies.



Ad accompagnare le immagini e le peripezie della protagonista la Zerorchestra al completo: Juri dal Cin - direzione e pianoforte, Francesco Bearzatti - sax e clarinetto, Luca Grizzo – percussioni, Didier Ortolan - clarinetti e sax, Gaspare Pasini – sax, Romano Todesco – contrabbasso e Luigi Vitale - vibrafono e xilofono.



Peggy Pepper, carina e un po’ svampita aspirante attrice, si reca piena di grandi speranze a Hollywood, cercando di affermarsi come attrice drammatica. Ma il suo stile è così goffo ed enfatico che sfonda invece come attrice comica. Comincia così a darsi delle arie, snobbando il suo partner degli inizi che l'ha aiutata nella sua carriera. Alla fine, la ragazza ritorna con i piedi per terra dal suo Billy che l'ha attesa pazientemente.La regia del grandeoffre un'occasione per mettere in mostra le doti dell'attrice con accanto una vera e propria parata di divi del cinema che nel film interpretano loro stessi:e molti altri!In caso di pioggia la proiezione sarà spostata – lo stesso giorno alla stessa ora - in sala a Cinemazero.Familiari e congiunti potranno sedersi vicini e ogni spettatore potrà scegliere liberamente il proprio posto a sedere in arena.Novità di questa edizione è la prevendita online direttamente dal sito www.cinemazero.it: una soluzione vantaggiosa che permetterà di saltare code e di non dover compilare in cassa il modulo di raccolta dati.