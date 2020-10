Laboratori di narrazione e lettura espressiva per bambini

La lettura ad alta voce rivolta al pubblico con particolare attenzione ai bambini, ma non solo. E’ questo il tema centrale dei prossimi due laboratori organizzati dall’associazione Espressione Est nel weekend del 17 e 18 ottobre e in quello successivo il 24 ottobre. Avranno tutti come oggetto la lettura espressiva i prossimi appuntamenti, gratuiti e aperti al pubblico, che si svolgeranno presso la sede della cooperativa Athena (Viale Tullio, 18 Udine).

Si comincia sabato 17 (dalle 14 alle 18) e domenica 18 ottobre (dalle 10 alle 13 e dalle 14.30 alle 17.30) con l’attrice e docente teatrale Ada Delogu il laboratorio dal titolo Leggi-Amo ad alta voce - laboratorio di lettura espressiva di libri per l’infanzia. Attraverso esercitazioni pratiche, si partirà dal linguaggio della narrazione per arrivare alle tecniche base della lettura espressiva, con l’obiettivo di comunicare ed entrare in relazione con il bambino attraverso il libro, rendendo piacevole ed emozionante il momento della lettura condivisa. Si scoprirà che la lettura non è mai un monologo ma sempre un incontro con l’altro. Nel corso del laboratorio si tratterà l’importanza della lettura condivisa; i “luoghi” e i “tempi” della lettura; come riconoscere e scegliere un buon libro adatto all’età, alle esigenze e alla sensibilità del bambino e come proporlo; albi illustrati e silent books; la lettura dialogica; come affrontare particolari tematiche grazie alla lettura.



Saranno invece proprio i temi difficili l’oggetto del laboratorio di sabato 24 ottobre (dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 14 alle 16 presso la Cooperativa Athena (Viale Tullio, 18 Udine) condotto da Tiziana Bravi, psicoterapeuta, mediatrice familiare e coordinatrice dell’Associazione di nidi familiari “le Casette” e da Silvia Melotti, educatrice e presidente dell’Associazione di nidi familiari “Le Casette”. Si può: le parole difficili, il titolo del laboratorio articolato in due parti che affronteranno prima il tema del lutto in termini di malattia e morte e poi il tema della separazione. Il tema verrà esaminato nei suoi diversi aspetti per sensibilizzare gli adulti verso i bisogni dei bambini nelle situazioni di sofferenza, per fornire strumenti e orientamenti da seguire in situazioni di angoscia e insicurezza, per far conoscere albi illustrati per l’infanzia che raccontano situazioni di difficile trattazione emotiva.