Laboratori e teatro per l'infanzia a Villa di Toppo Florio

Giovedì 29 luglio, alle ore 17.30, il Comune di Buttrio propone “Laboratorio per l’infanzia”, in Villa di Toppo Florio, teatro di figura e oggetti a cura della Compagnie Le Strologhe per famiglie e i bambini dai 4 agli 8 anni. Venerdì 30 luglio, sempre alle 17.30, “Storie da mangiare”, teatro per l’infanzia. Prenotazione obbligatoria, scrivendo a biblioteca@comune.buttrio.ud.it.



Prossimi eventi in programma

4 agosto ore 17.30: TEATRO per l’infanzia - Villa di Toppo-Florio “Pirù, Pirù”, spettacolo di burattini “a guanto” in baracca. Prenotazione obbligatoria: biblioteca@comune.buttrio.ud.it



8 agosto ore 21: MUSICA - Villa di Toppo-Florio. Concerto di Maria Mazzotta “Amoreamaro” con il fisarmonicista malgascio Bruno Galeonel. Prenotazione obbligatoria: Folk Club Buttrio, cell. 331 1077279 (anche whatsapp)



13 agosto dalle 19.30 CALICI DI STELLE - Parco e Villa di Toppo-Florio



Dal 23 al 26 settembre TREE ART FESTIVAL 2° edizione - Parco e Villa di Toppo-Florio