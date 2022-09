Langobardi conquista anche il Perù

Il docu-film 'Langobardi - Alboino e Romans' conquista il 60° riconoscimento internazionale, guadagnando un posto in finale al festival peruviano 'Cuzco Underground Cinema Festival' che si terrà nel mese di ottobre. Si tratta di una nuova valorizzazione della nostra storia e del nostro territorio in un nuovo stato sudamericano, la storia longobarda verrà narrata nella millenaria città della cultura Inca. I riconoscimenti internazionali conquistati dalla produzione di Invicti Lupi sono ora 60: 25 premi e 35 selezioni ufficiali.

"Speriamo di procedere a vele spiegate con la nostra missione divulgativa, continuando a far conoscere un pezzo della nostra storia e la nostra regione sempre più in tutto il mondo", commenta Matteo Grudina, presidente Invicti Lupi. "E speriamo che gli enti pubblici e privati ci vogliano continuare a sostenere al fine di produrre nuovi prodotti divulgativi per mantenere viva la nostra identità culturale. Se volete sostenerci ricordiamo a tutti che è possibile acquistare i dvd e i blu-ray del docufilm così da sostenere i nostri futuri progetti culturali. Sul sito web www.invictilupi.org i dettagli per effettuare l'ordine, grazie!".