Langobardi sbanca la California

“Premio dell’eccellenza - menzione speciale: categoria documentario breve” e “Premio dell'eccellenza: categoria storico/biografico” sono i due nuovi titoli conquistati in California alla XIX edizione del festival “Accolade Global Film Competition” dal docufilm degli Invicti Lupi 'Langobardi – Alboino e Romans'. Salgono così a undici i premi finora conquistati da questa importante produzione locale che valorizza il nostro Territorio e il suo passato storico longobardo.



“Accolade Global Film Competition” premia i professionisti del cinema, della televisione, della videografia e dei nuovi media che dimostrano risultati eccezionali nel campo artistico e nella creatività e coloro che producono intrattenimento straordinario o contribuiscono a un profondo cambiamento sociale. Le iscrizioni sono giudicate da professionisti altamente qualificati nel settore cinematografico e televisivo. Informazioni sul riconoscimento e un elenco dei vincitori recenti sono disponibili sul sito www.accoladecompetition.org.



Riguardo “” i giudici hanno espresso come giudizio che l’opera è eccezionale, che mostra una profondità artistica e creativa davvero unica. Vincendo 2 premi, Invicti Lupi si unisce ai ranghi di altri vincitori di alto profilo di questo premio rispettato a livello internazionale, inclusa la produzione vincitrice dell'Oscar de La signora in numero sei di Malcolm Clarke, il talentuoso Dave Bossert della Disney per il suo breve documentario “The Tunes Behind The Toons”, il veterano dell'industria hollywoodiana Ron Howard per “When You Find Me” e Highwire Films Australia per la loro popolare serie ABC TV “Twenty something”.Questa produzione continua a donare soddisfazioni e gratificazioni che ripagano di tutti gli sforzi compiuti per la sua realizzazione. Si tratta di un docufilm innovativo che grazie all’equilibrio tra approfondimento storico e fiction sta riscuotendo successi internazionali.