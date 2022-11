Langobardi sbarca anche in Asia

Il docufilm friulano “Langobardi – Alboino e Romans” sarà proiettato a Tbilisi, in Georgia, nella giornata del 25 novembre come documentario vincitore del festival internazionale “Legendary Doc”.

"Si tratta di un evento aperto al pubblico e Langobardi è stato scelto in quanto vincitore di diversi premi in una serie di festival connessi tra loro", spiega Matteo Grudina, presidente Invicti Lupi. "Sarà la prima proiezione pubblica del nostro documentario in uno stato asiatico che consente così di allargare ulteriormente la promozione della nostra storia e del nostro territorio in tutto il mondo!".

"La nostra Storia, il nostro Territorio, questo nuovo modo di narrarli e farli conoscere funziona e colpisce per l'alta qualità dei dettagli e dei contenuti. Abbiamo realizzato “Langobardi – Alboino e Romans” con l'unico scopo di far conoscere un importante pezzo del nostro passato coniugato alla bellezza dell'ambiente nel quale viviamo; il docufilm è stato progettato inizialmente come supporto didattico per l'insegnamento della storia nelle scuole ed è stato poi migliorato strada facendo al fine di divenire uno strumento di divulgazione storica di alto livello. Siamo stati dei visionari con pochi mezzi ma con un'enorme cuore e passione nel voler lasciare un segno positivo e nel cercare di offrire uno strumento utile per la valorizzazione culturale. Riuscire a conseguire così tanti riconoscimenti e proiezioni sparsi tra Italia, Europa e resto del mondo è per noi motivo di orgoglio che ci dona nuove energie per creare dei progetti ancora superiori".

"Infine ricordiamo che questa notte Alboino sarà ad Hollywood per cercare di conquistare qualche premio nella serata di chiusura del festival cinematografico Independent Documentary Film Festival Legendary Doc”.

Per maggiori informazioni www.invictilupi.org