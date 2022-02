Langobardi selezionato in Cile e Canada

"Langobardi - Alboino e Romans" è stato selezionato per la fase finale di due festival del cinema indipendente: la quinta edizione del "Phoenix Shorts" a Toronto in Canada e l'ottava edizione del "Festival de largos Y cortos de Santiago" a Santiago del Cile in Cile in programma tra fine febbraio e inizio marzo.

Si tratta di due nuove selezioni che vanno sommarsi alle molte già ottenute da questa nostra produzione locale che valorizza e racconta un pezzo della nostra storia e del nostro territorio: in questo modo stiamo dando valore ad un periodo storico che ha portato ad un profondo cambiamento della storia della nostra Penisola.



Per il docufilm si tratta della sua prima presentazione in Cile e della seconda in Canada.



"Langobardi-Alboino e Romans" è anche in competizione per la fase finale della sesta edizione del "Indie for You Film Festival " che si svolgerà a Hollywood negli Stati Uniti dal 18 al 25 febbraio 2022. Per contribuire a far vincere il premio del pubblico a Los Angeles si può votare il docufilm su facebook (basta votare spuntando la casella corrispondente al nostro docufilm “Langobardi – Alboino e Romans”) a questo link: https://www.facebook.com/groups/indieforyou/posts/1004120643789563/

Inoltre vi chiediamo di votare anche su instagram (bisognerà scrivere nei commenti “Langobardi – Alboino e Romans”) sulla pagina https://www.instagram.com/p/CZyrSbnLYy-/



Sul sito web www.invictilupi.org troverete maggiori informazioni su “Langobardi – Alboino e Romans” e sulle sue future proiezioni dal vivo, televisive o online.