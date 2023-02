Langobardi torna vittorioso dalle steppe orientali asiatiche

Alboino torna vittorioso dal festival cinematografico 'Doc Screenings Documentary Film Festival', svoltosi nelle lontane steppe asiatiche della Georgia, nella capitale Tbilisi, conquistando il primo premio Fan Award.

“Vogliamo ringraziare tutti coloro che ci hanno votato nei giorni precedenti al festival e il pubblico georgiano che ci ha votato in presenza nelle giornate del festival”, ha detto Matteo Grudina, presidente di Invicti Lupi.

“Questo è stato l’ultimo concorso cinematografico al quale abbiamo deciso di partecipare con il docufilm 'Langobardi – Alboino e Romans' e con questa nuova vittoria abbiamo incrementato un palmarès incredibile: 71 riconoscimenti internazionali suddivisi tra 29 primi premi e 42 selezioni ufficiali, premi conquistati tra Europa, Asia, America del nord, America del sud e Australia”.

“Alboino e i longobardi hanno avuto un enorme successo e questo è dovuto alla grande cura dei dettagli ricostruttivi, all’alta qualità delle riprese, ai rievocatori e agli esperti che vi hanno partecipato, alla grande sinergia di collaborazioni che Invicti Lupi è riuscita a tessere con enti pubblici, privati, associazioni e singole persone. Questo docufilm è stato una piccola produzione di una piccola associazione ma ha avuto l’opportunità di mostrare al mondo quale sia l’enorme valore della rievocazione storica abbinata al mondo del cinema: una produzione dove non ci sono stati compromessi per l’audience o per scelte artistiche o per il politicamente corretto, ma solamente ricostruzione storica atta a raccontare la storia per quello che è stata”.

“Siamo sicuri che grazie a quanto realizzato da 'Langobardi – Alboino e Romans' abbiamo dato il via a un grande movimento di produzioni multimediali da parte del mondo della rievocazione e dato fiducia a coloro che temevano che certe cose non si potevano fare”.

'Langobardi – Alboino e Romans' rimane sempre disponibile in dvd e blu-ray per chi volesse sostenerci o bisogna attendere la nuova riprogrammazione sui canali Rai Storia e Rai Fvg, reti che lo hanno già trasmesso a livello nazionale e regionale.

“Vogliamo ringraziare ancora una volta tutti gli enti che ci hanno sostenuto e tutti i rievocatori e comparse che hanno donato il loro lavoro volontariato per rendere grande questo nostro primo docufilm. Speriamo che gli enti pubblici e privati continuino a voler sostenere economicamente associazioni come la nostra che hanno dei progetti seri e concreti per valorizzare la storia e la cultura dei territori nei quali viviamo”.

“Ora proseguiremo con la promozione degli altri documentari da noi realizzati e nel frattempo stiamo realizzando due nuovi docufilm che presenteremo sabato 10 giugno all’interno della XI edizione di Romans Langobardorum”, conclude Grudina.

Per maggiori informazioni www.invictilupi.org