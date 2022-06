Langobardi vince il Grand prix: best feature Documentary

Nuovo riconoscimento per 'Langobardi – Alboino e Romans'. Il docu-film made in Friuli, infatti, ha conquistato il primo premio nella categoria documentari a Budapest, riconoscimento che consente di accedere alle finali del Golden Art Film academy, accademia cinematografica indipendente che riunisce diversi festival, educa i registi principianti, offre una presentazione dei suoi progetti, vari pitching, mostre, proiezioni di film.

L'obiettivo dell'accademia è riunire registi di tutto il mondo e contribuire a creare nuove relazioni di lavoro. I migliori progetti dell'anno si qualificano per le finali a luglio vincendo uno dei nove festival del circuito (Kosice International Film Festival; Prague International Film Awards; Prague Music Video Awards; New York Script Awards; Chicago Script Awards; London Director Awards; Budapest Movie Awards; Brno Film Festival; Best Script Awards London).

"La nostra Storia, il nostro Territorio, questo nuovo modo di narrarli e farli conoscere funziona e colpisce per l'alta qualità dei dettagli e dei contenuti", commentano da Invicti Lupi. "Abbiamo realizzato 'Langobardi – Alboino e Romans' con l'unico scopo di far conoscere un importante pezzo del nostro passato, coniugato alla bellezza dell'ambiente nel quale viviamo. Il docu-film è stato progettato inizialmente come supporto didattico per l'insegnamento della storia nelle scuole ed è stato poi migliorato strada facendo, dino a diventare uno strumento di divulgazione storica di alto livello".

"Siamo stati dei visionari con pochi mezzi ma con un'enorme cuore e passione nel voler lasciare un segno positivo e nel cercare di offrire uno strumento utile per la valorizzazione culturale. Riuscire a conseguire premi e selezioni ufficiali a importanti festival sparsi tra Italia, Europa e resto del mondo è per noi motivo di orgoglio che ci dona nuove energie per creare dei progetti ancora superiori".

"Ricordiamo a tutti che è possibile acquistare i dvd e i blu-ray del docufilm così da sostenere i nostri futuri progetti culturali. Sul sito web www.invictilupi.org i dettagli per effettuare l'ordine, grazie!".

Il docufilm "Langobardi – Alboino e Romans" è prodotto da Matteo Grudina e Invicti Lupi, regia di Simone Vrech dello studio Base2 Video Factory, lo staff è composto da: Sandra Lopez Cabrera (assistenza alla regia e make up), Lorenzo Bregant (colonna sonora), Ragnarök (musiche), Alessandro Galliera (riprese), Paolo Massaria (voce narrante); consulenze storiche ed archeologiche a cura di Nicola Bergamo, Michele Angiulli, Annalisa Giovannini e Cristiano Brandolini.

Si ringrazia per il sostegno e la partnership di: Comune e Civico Museo Archeologico di Romans d'Isonzo; Regione; PromoTurismoFvg; Consiglio Regionale; BCC Staranzano e Villesse; Fondazione Carigo; ARLeF (Agenzia regionale per la lingua friulana); Società Filologica Friulana; Società Friulana di Archeologia; comune di Ragogna; comune di San Floriano del Collio; comune di Cormons; unione comunale di Strassertal (Austria); museo e parco archeologico nazionale "Freilichtmuseum Elsarn" (Austria); Unione italiana sport per tutti; ente castello dei Conti Formentini di San Floriano del Collio; associazione "Italia Medievale"; i cittadini che ci hanno sostenuto con la campagna di crowdfunding e molte altre associazioni, aziende e realtà locali.