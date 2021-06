Latisana, omaggio a Ennio Morricone con la Fvg Orchestra

I brani che hanno fatto la storia del cinema saranno gli assoluti protagonisti dell’Omaggio a Morricone, concerto che la FVG Orchestra porterà mercoledì 30 giugno alle ore 20.15 al Teatro Odeon di Latisana nell’ambito della stagione promossa da Comune, Circuito ERT e CIT Latisana. Gli intoccabili, Nuovo Cinema Paradiso, La piovra, C’era una volta in America, La leggenda del pianista sull’Oceano, Mission e Marco Polo sono solo alcune delle composizione che eseguirà l’orchestra regionale, per l’occasione diretta dal M° Andrea Gasperin e accompagnata dalla soprano Elena Memoli.



Il programma del concerto prevede in apertura Celebrating Morricone, musiche dalle colonne sonore de Gli Intoccabili, Nuovo Cinema Paradiso, Marco Polo e La leggenda del Pianista sull’Oceano arrangiate da Roberto Granata, cui seguirà My Heart and I, un arrangiamento di Maurizio Billi dalle musiche de La Piovra, e La Califfa arrangiata da Enrico Blatti. La serata si concluderà con I knew I loved you da C’era una volta in America. Ci sarà spazio per dei bis e saranno brani molto amati dal pubblico di ogni età.



La FVG Orchestra è una compagine sinfonica nata per volere della Regione Friuli Venezia Giulia al fine di raccogliere l’eredità musicale di diverse realtà di una zona di confine ricca di tradizioni musicali. Puntando ad una costante crescita qualitativa, l’orchestra collabora inoltre con direttori di chiara fama e ospita regolarmente musicisti provenienti dalle più prestigiose realtà nazionali e internazionali. In questa serie di concerti la FVG Orchestra sarà diretta dal M° Andrea Gasperin, vincitore assoluto del primo premi al World Music Contest a Kerkrade (Olanda) nel 2013 e della Bacchetta d'Oro, unico italiano nella storia del concorso. Nel 2011 è stato assistente alla European Union Youth Orchestra e nel 2012 direttore principale dell'Orchestra Giovanile della Federazione Trentina. Dopo la vittoria del World Music Contest ha diretto diverse formazioni orchestrali olandesi, belghe e italiane per programmi sinfonici e operistici. Elena Memoli si è diplomata in canto lirico al Conservatorio Statale di Musica San Pietro a Majella di Napoli e ha ottenuto riconoscimenti in diversi concorsi nazionali ed internazionali. Nel 2011 ha debuttato nel ruolo di Musetta nell’opera La Bohème di Puccini sotto la direzione del M° Alan Freiles su regia di Jean Marc Biskup. Numerosi i ruoli interpretati in opere e operette. Nell’estate del 2014 si è esibita in Brasile per il concerto inaugurale dei Mondiali di calcio con il sestetto d’archi di S. Cecilia di Roma e i fiati del Teatro San Carlo di Napoli. Svolge un’intensa attività concertistica e recentemente ha riscosso successo di pubblico e critica in Cina per una serie di concerti accompagnata dal M° Paolo Vergari. Nel 2020 è stata selezionata per il ruolo protagonista di Donna Amalia in Napoli Milionaria di Nino Rota, allestimento in programma per la stagione 2021/2022.I protocolli anti-Covid prevendono un’occupazione di non più del 50% dei posti in sala, la prenotazione obbligatoria, la misurazione della temperatura all’ingresso del Teatro, l’utilizzo da parte del pubblico della mascherina chirurgica o della FFP2.Maggiori informazioni al sito www.ertfvg.it o chiamando il CIT Latisana (0431 59288) lunedì e martedì dalle 15.00 alle 18.00 e mercoledì dalle 11.00 alle 13.00.