Laura Formenti, la comica di Italia’s Got Talent al Cas’Aupa

Laura Formenti, l’attrice comica che ha conquistato il pubblico di Italia’s Got Talent 2021 e i social con il suo monologo “Io se fossi un uomo”, accedendo di diritto alla finale del talent show targato Sky, approda giovedì 5 agosto 2021 alle ore 20 a Udine presso la Cas’Aupa Social Garden in via Val D’Aupa 2, con il suo spettacolo di stand up comedy “Brava (per essere un pugile)”, scritto in collaborazione con Giuseppe Della Misericordia. L’evento è realizzato con The Comedy Club.



Ecco il link per acquistare i biglietti: https://casaupa.org/evento/laura-formenti-la-stagione-di-casaupa-social-garden/