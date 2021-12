Laura Osnes star di 'Tutti insieme appassionatamente' al Politeama Rossetti

Laura Osnes, tra le più stimate protagoniste di Broadway a New York (Sandy in “Grease”, Bonnie in “Bonnie & Clyde”, Cenerentola in “Cinderella”) sarà Maria in un nuovo sfarzoso allestimento in lingua originale del famoso musical “The Sound Of Music” (“Tutti insieme appassionatamente”). Accanto a Laura, Norman Bowman (star del West End di Londra) come Capitano Von Trapp e un cast di prim’ordine proveniente dagli Stati Uniti e dall’Inghilterra.



Lo spettacolo è prodotto da Broadway Italia in collaborazione con il Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia. È significativo che lo Stabile regionale - tradizionalmente punto di riferimento italiano per gli appassionati di musical (ha ospitato negli anni molte edizioni originali inglesi e molte importanti operazioni in prima ed esclusiva nazionale, da “Mamma Mia!” a “Cats”, da “Chess” a “Chicago”) - sia partner di un’operazione inedita e così importante, tesa a creare una produzione di musical italiana di elevatissima qualità, puntando su un cast di livello internazionale e su collaboratori eccellenti.



La scelta di Trieste come luogo di debutto è stata anche influenzata dalla sua vicinanza geografica con le zone dove è fuggita la famiglia Von Trapp protagonista della storia vera da cui lo spettacolo è tratto.La regia e le scene sono di Federico Bellone (“Mary Poppins” della Disney), l’orchestra è condotta dal Maestro Giovanni Maria Lori, le coreografie sono di Fabrizio Angelini (“Sette Spose per Sette Fratelli”, “Bulli e Pupe”), i costumi di Chiara Donato (“Mary Poppins”, Piccolo Teatro), le luci di Valerio Tiberi (“Mary Poppins”, Teatro alla Scala).The Sound of Music sarà al Politeama Rossetti di Trieste in prima nazionale dal 20 al 25 aprile 2022: facendo riferimento anche alla celebre traduzione italiana del titolo, ci si augura che questo grande evento segni veramente - dopo due anni di serie difficoltà - il definitivo e pieno ritorno a teatro “tutti assieme appassionatamente”.The Sound of Music è un musical che ha debuttato a Broadway nel 1959 e da cui è stato tratto un film vincitore di 5 Premi Oscar con Julie Andrews nel 1965. Il libretto è di Howard Lindsay e Russel Crouse ed è basato su “The Story of the Trapp Family Singers” di Maria Augusta Trapp. La musica è di Richard Rodgers e le parole di Oscar Hammerstein II. Molte delle canzoni del musical come “Do Re Mi”, “The Sound of Music” e “My Favorite Things” hanno raggiunto una popolarità tale da renderle tutt’oggi dei classici della musica internazionale.Ambientato in Austria alla fine degli anni '30, lo spettacolo racconta la storia di Maria, una novizia che viene mandata come governante in una famiglia con sette bambini rimasti orfani di madre. I metodi gioiosi e poco ortodossi nell’educare i ragazzi trovano un ostacolo nel loro rigido padre, ex ufficiale della marina.Un progetto speciale per le scuole di tutta Italia verrà indetto a breve per la ricerca dei bambini Von Trapp, piccoli interpreti in grado di recitare e cantare in lingua inglese.Lo spettacolo è presentato grazie ad un accordo con la Concord Theatricals Ltd. a nome della Rodgers and Hammerstein Organization.Martedì 14 e mercoledì 15 dicembre saranno le giornate di prelazione per le prenotazioni degli Abbonati Musical e “con le Stelle”, mentre dal 16 dicembre la prevendita sarà aperta a tutti.I prezzi dei biglietti vanno dagli €149 per le poltrone “supervip” agli €23 per i posti di loggione con riduzioni Over 65, Under 26 e Bambini previste in tutti i settori.I biglietti saranno disponibili presso tutti i punti vendita del Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia e sui circuiti Vivaticket e Ticketone. Si accede alla vendita anche dal Sito del Teatro www.ilrossetti.it.