Le 50 sfumature di friulano di Catine in scena a Cormons

Domenica 26 gennaio 2020, alle ore 17.00, presso il Teatro Comunale di Cormòns (Via Nazario Sauro, 17), si terrà lo spettacolo di cabaret “50 sfumature di friulano”, con la mitica Caterina “Catine” Tomasulo.



“Non capivo niente di friulano. Pensavo che il tai fosse una disciplina orientale”. Parola di Catine, la “terone cui cjavei a suste”, un personaggio teatrale che ultimamente ha spopolato sul web. Sono migliaia le visualizzazioni sui social network per la cabarettista venuta in Friuli dalla Basilicata. Il suo teatro nasce dall’esperienza di vita da emigrante in terra friulana. Caterina Tomasulo, di origine lucana e da diversi anni residente a Tarcento, durante una sua performance è stata ripresa e postata sulla rete e da allora la sua popolarità è salita sempre di più. Frequentando la compagnia teatrale di Tarcento è nata una passione che Caterina ha continuato a coltivare fino a collaborare oggi con Claudio Moretti per Cabarete, con il team di Felicimafurlans, e il Trio patocos. “50 sfumature di friulano” è uno spettacolo in grado di produrre tanto divertimento fra il pubblico friulano che si vede visto da uno che viene dal sud.



Per prevendita e prenotazioni: www.online.euroticket.it/catine