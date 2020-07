Le atmosfere argentine dei TriesTango a Teatro Estate 2020

TeatroEstate 2020 entra nel cuore della musica argentina con Magia de Buenos Aires, un concerto attesissimo in programma sul palcoscenico en plein air del Teatro Nuovo Giovanni da Udine venerdì 24 luglio 2020 con inizio, come di consueto, alle 21.

A colorare la scena sarà questa volta il TriesTango: il quintetto guidato dal bandoneon di Maurizio Marchesigh si esibirà in un’antologia delle più affascinanti musiche dei compositori argentini della "guardia vieja" e in personalissime riletture dei più applauditi autori contemporanei come Astor Piazzolla, Osvaldo Piro, Saul Cosentino, José Carli, Carlos Franzetti, Antonio Agri, Osvaldo Tarantino, Fabian Pérez Tedesco, José Bragato, Julian Plaza, Raul Garello, Lisandro Adrover, José Libertella e Juan José Mosalini.

Formatosi nel 1995 e dunque entrato nel suo 25mo anno di attività, TriesTango vede accanto a Maurizio Marchesigh Stefano Furini al violino, Fabian Pérez Tedesco al vibrafono e percussioni, Angelo Colagrossi al contrabbasso e Alberto Boischio al pianoforte.

L’ensemble ha al suo attivo numerosi concerti e partecipazioni ad importanti manifestazioni nazionali e internazionali e ha inciso anche diversi CD: TriesTango interpreta Astor Piazzolla e Omaggio a Piazzolla per Audio Ars Studio, Desde Piazzolla per EMI-Odeon Argentina e Concerto. Il gruppo inoltre ha eseguito diversi brani per raccolte quali Piazzolla Forever, The Tango Way The Classic Way e Libertango per EMI, dove figurano i nomi più celebri del tango come lo stesso Astor Piazzolla, Carlos Gardel, Sexteto Mayor, Osvaldo Pugliese, Anibal Troilo, Berliner Philharmoniker, Octeto de Caracas.

Molteplici le tournée del gruppo all’estero e in particolare proprio nei paesi dell’America Latina che l’hanno maggiormente ispirato, dove ha riscosso il consenso unanime del pubblico e della critica.

SPETTACOLI E ATTIVITA’ IN TUTTA SICUREZZA. L’accoglienza e la gestione del pubblico di spettacoli, visite guidate e laboratori per bambini all’interno e all’esterno del Teatro seguono le misure di sicurezza per la prevenzione e il contenimento della diffusione del Covid-19 previste dalle linee guida regionali (termo scanner per il rilevamento della temperatura, postazioni per l’igienizzazione delle mani, uso della mascherina). Sarà inoltre sempre garantito il distanziamento di 1 metro fra le persone. In caso di pioggia gli spettacoli si svolgeranno all’interno del Teatro.

BIGLIETTI E PREVENDITE. Biglietto a posto unico: 8 euro. La biglietteria di via Trento 4 è aperta al pubblico da martedì a venerdì dalle 9.30 alle 12.30. Nei giorni di spettacolo dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 18.00 fino all’inizio della rappresentazione. Si invita il pubblico ad acquistare in prevendita il proprio biglietto elettronico senza file al botteghino e senza costi di commissione. I biglietti potranno essere richiesti all’indirizzo biglietteria@teatroudine.it indicando nome, recapito telefonico, titolo e data dello spettacolo, numero dei titoli richiesti. Per informazioni: tel. 0432 248418; biglietteria@teatroudine.it (servizio attivo negli orari di apertura della biglietteria).