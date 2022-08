Le campane della porta di Kiev arrivano a Cividale

Grande protagonista del concerto Quadri di un’esposizione - in programma martedì 9 agosto, alle 21, al Monastero di Santa Maria in Valle - è la pianista di fama mondiale Anna Fedorova, che si esibisce con alcuni membri della sua famiglia (il padre Boris e il marito Nieck Santangelo Schwartz) e altri attesi artisti della seconda settimana di festival.

Cividale ha accolto a braccia aperte, infatti, anche la mamma e il papà di Anna, storici docenti dell'accademia di Kiev e attualmente sfollati ad Amsterdam a causa della guerra in corso. Le campane della grande porta di Kiev risuoneranno nel Monastero, concludendo una esecuzione dei Quadri di un'esposizione di Modest Musorgskji che si annuncia memorabile e toccante.

Questo concerto è a pagamento: 10 euro per gli interi e 3 euro per i ridotti/studenti dei corsi. I biglietti possono essere acquistati in loco prima di ogni concerto, nonché in prevendita presso la biglietteria del Teatro Comunale A. Ristori (tel. 0432 731353) dalle 16 alle 18. Ulteriori informazioni su programma e ubicazione dei concerti su: www.perfezionamentomusicale.it