Le colonne sonore di Morricone al Capitol

I grandi classici del Maestro Ennio Morricone suonati dal vivo al Capitol di Pordenone, interpretati da Clair del Lune - Al Chiaro di Luna, live ensemble di giovani talenti italiani che da alcuni anni si esibisce nelle più particolari location naturali e architettoniche. Dopo il successo del concerto di febbraio, dove l’orchestra aveva interpretato le colonne sonore dei film di Miyazaki, i Clair de Lune tornano sul palco del Capitol con un tributo al Maestro Ennio Morricone, autore di 500 colonne sonore, vincitore di due Oscar, tre Grammy, tre Golden Globe, sei Bafta, dieci David, undici Nastri d'Argento, un Leone d'Oro, un Polar Music Prize e 70 milioni di dischi venduti.



Una serata di luna piena dedicata alle colonne sonore che hanno incantato più generazioni, indimenticabili brani estratti da “C’era una volta in America”, “Nuovo Cinema Paradiso”, “Il buono, il brutto e il cattivo”, “La leggenda del pianista sull’oceano” e tutti i più grandi successi, un viaggio nel cinema e nel tempo dettato dal Premio Oscar più iconico della musica italiana.



Per informazioni info@capitolpordenone.com 0434 087769.



