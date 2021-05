Le donne e il caos in scena a Maniago

Venerdì 4 giugno, alle 20, il Teatro G. Verdi di Maniago ospiterà lo spettacolo teatrale “Una, nessuna, centomila” con Elisa Santarossa e Stefano Gislon alla chitarra.



Lo spettacolo nasce da un’idea di Elisa Santarossa, dopo avere riflettuto, piagnucolato e molto riso sulla vita delle donne. Per farlo cerca aiuto nelle parole di famosi autori italiani, come Gaber, Cortellesi, Valeri, Benni, ai quali si ispira per riscrivere, a modo suo, sette celebri monologhi che descrivono sette donne in diversi momenti della vita: la donna a dieta, la donna stalker, la donna violata, la moglie dominatrice, la mamma consolatrice...

A ognuna di esse assegna una canzone della tradizione italiana, tra le quali “La costruzione di un amore”, “Amore che vieni, amore che vai”, “Insieme a te non ci sto più”, “Vedrai, vedrai”, accompagnata da Stefano Gislon che ri-arrangia tutti i pezzi musicali per la sua splendida chitarra.



Lo spettacolo cerca di far ridere, sorridere e commuovere su un tema eternamente noto: le donne e il caos.



Promosso dai Servizi Sociali dei Comuni delle Valli e delle Dolomiti Friulane in collaborazione con l'Associazione Voce Donna di Pordenone e il Comune di Maniago.

Finanziato con fondi della Regione Friuli Venezia Giulia e tratta temi legati alla violenza sulla donna.



L'ingresso è gratuito ma la prenotazione è obbligatoria chiamando lo 0427 709063.