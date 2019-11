Le favole friulane di Oscar Wilde

Il nome di Oscar Wilde fa pensare subito al Ritratto di Dorian Gray e al decadentismo, o al massimo all’arguzia dei suoi aforismi. Se invece dici ‘ fiabe’, i primi nomi che saltano in mente sono quelli di Perrault o dei fratelli Grimm, per restare tra i classici. Alcune favole del grande esteta britannico – e già questa è una grande novità - sono state tradotte in friulano e trasportate in musica da Silvia Michelotti, una delle voci più belle della canzone in marilenghe di inizio millennio. Dopo alcuni anni di silenzio discografico, affiancata da un supergruppo (Carin Marzaro al basso, Leonardo Duranti alle chitarre, Giacomo Iacuzzo alla batteria e Flavio Passon alle tastiere, con arrangiamenti di Leo Virgili), Silvia ha autoprodotto e pubblicato Il Princip content e altris contis.

Cinque brani pieni di metafore e insegnamenti universali, lontani dall’intimismo dei suoi lavori precedenti Sono lagrimis o stelis e Alis, con un suono ‘futuristico’ che accentua la libertà creativa di Silvia, che durante gli anni di ‘stand by’ non ha mai smesso di cantare, comporre, suonare dal vivo e cercare un punto di unione tra cultura friulana e modernità, con uno spiccato carattere personale. La ballata che dà il titolo al mini-album (meno di mezz’ora in tutto), Il gjigant egoist, Hans, Il raç reâl e L’usignul e la rose compongono un affresco minimalista, ma attuale, di cantautorato ‘europeo’. Non è un caso se Silvia Michelotti è stata chiamata a rappresentare il Friuli a Suns Europe, il festival delle arti in lingue minorizzate, e presenterà il lavoro sabato 16 a Lavariano e sette giorni dopo a Pagnacco.