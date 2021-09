Le Giornate della Luce a Venezia, incontro con Dante e Riccardo Spinotti

Presentazione veneziana per Le Giornate della Luce di Spilimbergo, il festival ideato da Gloria De Antoni e da lei diretto con Donato Guerra, un appuntamento unico nel panorama italiano che celebra gli Autori della Fotografia.



Come ogni anno il festival organizza un incontro durante la Mostra del Cinema di Venezia. Giovedì 2 settembre alle 16.00 l’incontro con il regista Riccardo Spinotti e Dante Spinotti, autore della fotografia di fama internazionale con due nomination agli Oscar per L.A. Confidential e per The Insider, il Pardo alla carriera all’ultimo Festival di Locarno, due David di Donatello, due Nastri d’Argento, un BAFTA Award e tra gli altri il Quarzo d’Oro alla Carriera alle Giornate della Luce 2021.



L’appuntamento, dal titolo Where Are You, si svolgerà presso l’Italian Pavilion, Sala Tropicana del Grand Hotel Excelsior del Lido di Venezia. L’evento è in collaborazione con la Cineteca del Friuli di cui Dante Spinotti è presidente onorario.



L’incontro sarà una conversazione, moderata da Gloria De Antoni, in cui padre e figlio raccontano la nascita di un film. Entrambi si trovano sul set americano di Where Are You. La storia è quella di un fotografo in crisi che si avventura e si perde negli abissi della sua psiche. Riccardo Spinotti e Dante Spinotti in dialogo svelano gli equilibri del loro incontro sul set.Where Are You, diretto da Riccardo Spinotti e Valentina De Amicis, sarà presentato in prima italiana al Cinema Sociale di Gemona il 25 settembre alla presenza del regista Riccardo Spinotti e di Dante Spinotti. Il film, apprezzato dalla critica in occasione della prima mondiale all’ultimo Festival di Locarno, è una narrazione per immagini che vede protagonisti Camille Rowe, Irakli Kvirikadze, Madeline Brewer, Ray Nicholson, con la partecipazione straordinaria di Anthony Hopkins.Il festival Le Giornate della Luce è organizzato dall’Associazione Culturale Il Circolo di Spilimbergo con il sostegno di MiC, Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Città di Spilimbergo, Fondazione Friuli.