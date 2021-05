Le Giornate della Luce, omaggio ad Alida Valli e 'spaghetti western'

Tornano alla loro abituale collocazione a giugno, il mese con le giornate più lunghe e luminose dell’anno, Le Giornate della Luce, festival unico nel suo genere in Italia, che racconta il cinema a partire dallo sguardo attento degli Autori della fotografia. La settima edizione della manifestazione ideata da Gloria De Antoni, che la dirige con Donato Guerra - organizzata dall’Associazione culturale “Il Circolo” con il sostegno della Regione, del Comune di Spilimbergo e della Fondazione Friuli – torna in presenza da sabato 5 a domenica 13 giugno. Sede principale una città dalla lunga tradizione fotografica come Spilimbergo, con incursioni anche a Casarsa, Codroipo, Maniago, Pordenone, Sequals e Gemona. Nove giorni tra proiezioni del concorso, mostre, incontri con fotografi, e fotografi di scena, registi, attori, cinematographer e tanti Premi. In primis l’attribuzione de Il Quarzo di Spilimbergo Light Award, assegnato alla migliore fotografia di un film italiano dell'ultima stagione. Capitanata dal direttore della fotografia Luciano Tovoli, la giuria 2021 è composta da Nicolaj Brüel – miglior autore della fotografia 2020 a Spilimbergo per il film Pinocchio - dai critici cinematografici Oreste De Fornari e Sergio M. Grmek Germani, dalla regista e sceneggiatrice Wilma Labate e dal fotografo Riccardo Ghilardi.



I tre autori della fotografia finalisti in questa edizione sono(Volevo nascondermi, di Giorgio Diritti),(Miss Marx, di Susanna Nicchiarelli) e(Assandira, di Salvatore Mereu). Per la prima volta al festival anche, sezione dedicata ai cortometraggi internazionali, e torna, premio ideato da. Atteso l’omaggio al Maestro mondiale della luce Giuseppe Rotunno, mancato nel febbraio di quest’anno, tra i più̀ importanti e premiati autori della fotografia del cinema italiano e internazionale che ha lavorato con i grandissimi del cinema: daAl festival anche una tavola rotonda,, sui celeberrimi(con) mentre ill 9 giugno Laura Delli Coli converserà̀ con l’attore. Non mancherà un omaggio a Dante, in collaborazione con Ravenna Nightmare, Le Giornate del Cinema Muto e la Cineteca del Friuli. Inaugurazione in apertura di festival (sabato 5 giugno) a Palazzo Tadea della mostra Three Minutes del fotografo dei divi del cinema mondiale Riccardo Ghilardi a cura di. Da domenica 6 giugno, invece, allo Spazio Linzi – fino al 27 giugno – “” a cura di. Nel centenario della nascita, che ricorre proprio il 31 maggio 2021, un omaggio per immagini ad una delle grandi signore del nostro cinema, diretta in carriera da registi come