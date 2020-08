Le origini di Joker al Cinema sotto le stelle

Lunedì 17 agosto alle 21.00 al Cinema sotto le stelle in arena Calderari le origini di Joker, il celebre antagonista del supereroe Batman saranno svelate, grazie al film di Todd Phillips, con protagonista Joaquin Phoenix. La visione è vietata ai minori di 14 anni.



Arthur Fleck vive con l'anziana madre in un palazzone fatiscente e sbarca il lunario facendo pubblicità per la strada travestito da clown, in attesa di avere il giusto materiale per realizzare il desiderio di fare il comico. La sua vita, però, è una tragedia: ignorato, calpestato, bullizzato, preso in giro da chiunque, ha sviluppato un tic nervoso che lo fa ridere a sproposito incontrollabilmente, rendendolo inquietante e allontanando ulteriormente da lui ogni possibile relazione sociale. Ma un giorno Arthur non ce la fa più e reagisce violentemente, pistola alla mano. Mentre la polizia di Gotham City dà la caccia al clown killer, la popolazione lo elegge a eroe metropolitano, simbolo della rivolta degli oppressi contro l'arroganza dei ricchi.



Joaquin Phoenix costruisce il personaggio di Joker trasformandosi fisicamente in qualcosa che è altro da sé, per riscrivere radicalmente e alla propria maniera le regole della commedia della vita.



In caso di pioggia la proiezione sarà spostata – lo stesso giorno alla stessa ora - a Cinemazero.

Ricordiamo che familiari e congiunti potranno sedersi vicini e ogni spettatore potrà scegliere liberamente il proprio posto a sedere in arena.



Novità di questa edizione è la prevendita online direttamente dal sito www.cinemazero.it: una soluzione vantaggiosa che permetterà di saltare code e di non dover compilare in cassa il modulo di raccolta dati.

Per conoscere l’intera programmazione di luglio consultare il sito: www.cinemazero.it