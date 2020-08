Martedì 25 agosto, dopo un periodo estivo che ha visto Cinemazero impegnato, insieme all'amministrazione comunale, con il Cinema sotto le stelle in Arena Calderari, nelle varie cantine del territorio con Cinemadivino e nelle piazze delle città con il cinema itinerante, finalmente le sale di Cinemazero riaprono al pubblico!

Il cinema “ritorna a casa”, è proprio il caso di dirlo, in quella casa che da ormai più di quarant'anni accoglie affezionati spettatori e amanti del cinema d'autore.



A sottolineare la ripartenza un segno universalmente riconosciuto – soprattutto in questo particolare periodo: un arcobaleno colorato e sgargiante, che accompagnerà il ritorno in sala, simbolo di ripresa e speranza, perché la cultura non si ferma.



Un nuovo inizio senza trascurare la sicurezza! Infatti, Cinemazero si è contraddistinto da subito come uno dei luoghi più sicuri della città per il suo protocollo di sicurezza: termoscanner, sanificazione degli spazi, distanza sociale garantita in ottemperanza alle norme nazionali anticovid.



A inaugurare la serie di appuntamenti che caratterizzeranno l'apertura delle sale, martedì 25 agosto alle 21.00 in Sala Grande il documentario Mi chiamo Altan e faccio vignette, alla presenza del regista Stefano Consiglio, in collaborazione con il PAFF! Palazzo Arti e Fumetto Pordenone (www.paff.it) .Un racconto della vita e della carriera del grande disegnatore Francesco Tullio Altan: partendo da Aquileia dove vive e lavora, un viaggio con il contributo di amici e colleghi – Paolo Rumiz, Michele Serra, Vauro, Sergio Staino e Zerocalcare – ma soprattutto con i suoi storici e amatissimi personaggi, animati da attori in carne e ossa come Stefania Sandrelli, Angela Finocchiaro e Paolo Rossi! Un documentario per ricordarci che il pensiero può e deve essere espresso.Gli eventi speciali proseguiranno poi giovedì 27, sempre alle 21.00, con la serata moderata da Andrea Crozzoli in collaborazione con Le Giornate della Luce e La Cineteca del Friuli 150 candeline – Serata d’onore per Vittorio Storaro e AIC, alla presenza dei direttori della fotografia Daniele Nannuzzi, Simone Marra, Davide Manca e il premio Oscar Vittorio Storaro.Sabato 29 il regista Davide del Degan sarà ospite a Cinemazero per presentare la sua opera prima Paradise – una nuova vita.Inoltre, da giovedì 27 agosto riprenderà la normale programmazione delle sale di Cinemazero, consultabile da martedì 25 agosto sul sito www.cinemazero.it.Tra i film in programmazione l'attesissimo Tenet di Christopher Nolan, Volevo Nascondermi di Giorgio Diritti e Il grande passo del regista Antonio Padovan.