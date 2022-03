Le star del rap live in Castello a Udine

Si arricchisce il calendario dei concerti in programma nell’estate 2022 al Castello di Udine. Nomi acclamati dal pubblico giovane, star del rap e simboli dell’attuale scena italiana di questo genere, a salire sul placo del Castello saranno Ernia e MadMan. Primo in ordine di tempo sarà proprio il rapper milanese Ernia, artista acclamato dal pubblico giovane, divenuto famoso ai più con la hit “Superclassico”, certificata sei volte disco di platino. A Udine, il prossimo 6 luglio, Ernia porterà l’unica data in Friuli Venezia Giulia del suo “Gemelli Tour 2022”. Pezzo da novanta dell’hip hop italiano è senza dubbio MadMan, rapper pugliese autentico riferimento per questo genere in Italia. Autore di album fondamentali come “Kepler” e “Scatola Nera”, MadMan sarà protagonista a Udine il prossimo sabato 27 agosto, occasione nella quale presenterà l’unico concerto regionale del suo “MM4 Summer Tour”.



I biglietti per il concerto di Ernia sono già in vendita sul circuito Ticketone, mentre quelli per il live di MadMan saranno disponibili sul medesimo circuito dalle 14.00 di martedì 22 marzo. Entrambi gli eventi sono organizzati da Zenit srl, in collaborazione con Regione Friuli Venezia Giulia, PromoTurismoFVG e Comune di Udine, e inseriti nel calendario di UdinEstate. Tutte le info su www.azalea.it .Ernia, all'anagrafe Matteo Professione, nasce a Milano nel 1993. Fin da giovanissimo stringe un sodalizio artistico e umano con alcuni dei nomi che oggi dominano la scena urban e le classifiche, come Tedua o Ghali. Con quest'ultimo fonda il gruppo Troupe D'Elite, con cui nel 2012, a soli 19 anni, fa il suo debutto. Dopo lo scioglimento del gruppo e un periodo artisticamente pieno di dubbi e ripensamenti, nel 2017 pubblica il suo primo album solista, “Come uccidere un usignolo”. Nel 2018 è la volta di “68”, il suo secondo lavoro, che prende il nome dall'unico autobus che attraversa il suo quartiere d'origine; l'album otterrà un disco di platino. “Gemelli”, pubblicato nel 2020, ha ottenuto un doppio disco di platino. Sul palco del Castello di Udine Ernia proporrà tutte le sue hit, tra cui “Supercalssico”, fra le canzoni più di successo della musica italiana degli ultimi anni, capace di conquistare ben 6 dischi di platino per le oltre 420 mila copie vendute.MadMan, classe ’88, è considerato uno degli artisti più talentuosi della scena rap Italiana. Dopo i primi mixtape nel 2011 avvia una collaborazione con Gemitaiz, dando vita a una proficua collaborazione che porta ai fortunati album “Kepler” (2014) e “Scatola Nera” (2019). Nel 2013, poco prima della firma con Tanta Roba Label, rilascia in free-download “MM Vol.1”, dando il via a una serie di mixtape che diventeranno presto di culto. Nel 2015 è la volta di “Doppelganger”, seguito a un anno di distanza da “MM Vol. 2”, il secondo capitolo della saga, contenente il brano “Veleno 6” feat. Gemitaiz, tuttora uno dei singoli di maggiore successo di MadMan, certificato triplo platino. Continuando ad alternare le release di mixtape e album ufficiali, pubblica “Back Home” nel 2018 e “MM Vol. 3” nel 2019, certificati rispettivamente platino e oro. Il 7 giugno 2019 Gemitaiz & MadMan rilasciano “Veleno 7”, brano che batte il record nazionale di stream giornalieri per una singola traccia su Spotify e che anticipa “Scatola Nera”, il joint album uscito a settembre dello stesso anno. A novembre 2021, dopo quasi due anni di pandemia, arriva “MM Vol. 4”: il quarto volume, un lavoro più cupo, introspettivo, figlio del suo tempo.Fra i grandi concerti già annunciati nel calendario estivo del Castello di Udine troviamo quelli del mitico chitarrista americano Steve Vai (1 luglio), della leggenda del progressive rock Steve Hackett (29 luglio), del compositore e pianista Giovanni Allevi (11 agosto) e live del cantautore britannico James Morrison (2 settembre). Biglietti in vendita, info su www.azalea.it .