Le stelle di Gorizia - GOing 2025, omaggio alla musica

Un omaggio di Gorizia alla grande musica e a due giovani talenti riconosciuti in tutto il mondo: Le stelle di Gorizia - GOing 2025 è il titolo del concerto che sarà ospitato dal Teatro Verdi di Gorizia giovedì 21 aprile alle 20.45, evento che si inserisce nel cammino di Gorizia e Nova Gorica unite dal titolo di Capitale europea della cultura 2025. Il concerto è organizzato da Gorizia spettacoli in collaborazione con il Comune di Gorizia. Protagonisti saranno il pianista Alexander Gadjiev, ambasciatore della Capitale europea della cultura 2025, da poco risultato vincitore del secondo premio al Concorso Chopin di Varsavia, una delle più antiche e prestigiose competizioni pianistiche internazionali, il soprano Claudia Mavilia, che con grande successo di pubblico e di critica si sta affermando grazie alle sue caratteristiche vocali duttili e versatili. I due giovani artisti goriziani saranno affiancati dalla FVG Orchestra, diretta dal maestro Paolo Paroni, in un percorso musicale che si snoderà fra pagine sinfoniche di Mozart, Mascagni e Rossini e una raffinata selezione di arie eseguite dal soprano Mavilia, fra cui composizioni di Rossini, Puccini e Cilea. Per concludere, un omaggio alla “stella” Gadjiev, che eseguirà il Concerto n. 2 in fa minore per pianoforte e orchestra di Chopin, che gli è valso il prestigioso premio all’omonimo concorso. Della valenza dell’evento hanno parlato il sindaco di Gorizia e l’assessore comunale alla Cultura, Rodolfo Ziberna e Fabrizio Oreti, affiancati nella presentazione dal soprano Claudia Mavilia e da Mia Fiorencis in rappresentanza della FVG Orchestra.



I biglietti costano dieci euro interi e cinque euro ridotti (questi ultimi per under 18, over 65 e anche per gli abbonati alla stagione artistica del Verdi). La biglietteria del Teatro (via Garibaldi, 2/a - tel. 0481.383601) è aperta da lunedì a venerdì dalle 17 alle 19 e sabato dalle 10.30 alle 12.30. L’accesso in sala è consentito solo ai possessori di green pass rafforzato, inoltre è necessario indossare la mascherina FFP2.