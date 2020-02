Le storie narrate dal ‘vecchio’ Ulisse

Al ‘Giovanni’ da Udine ritorna mercoledì 12 Marco Paolini, protagonista del suo nuovo spettacolo Nel tempo degli dei – Il calzolaio di Ulisse, diretto da Gabriele Vacis. L’attore, protagonista e autore di spettacoli che hanno segnato la storia del teatro italiano, indossa stavolta le vesti del personaggio più affascinante e avventuroso della tradizione classica, spogliandolo dell’armatura luccicante che brilla nella nostra memoria. Ex guerriero ed eroe, Ulisse si è ridotto a calzolaio viandante e da dieci anni cammina verso non si sa dove, con un remo in spalla, così come il fantasma di Tiresia aveva profetizzato. Indurito dagli anni, dall’età, dai viaggi e dai naufragi, Ulisse si nasconde e inventa storie alle quali non solo egli stesso finisce col credere, ma che diventano realtà e addirittura mito. Dèi, mostri, uomini e guerrieri legati fra loro affiorano nelle parole e nei gesti di un narratore dallo stile inconfondibile, che ancora una volta ci mette a confronto con la nostra umanità.