Le ultime tre Sinfonie di Mozart al Teatro Nuovo

Fondata nel 2006, l’orchestra su strumenti d’epoca Pygmalion si presenta per la prima volta al pubblico udinese con un concerto tutto dedicato alle tre ultime Sinfonie di Wolfgang Amadeus Mozart. L’appuntamento è dunque al Teatro Nuovo Giovanni da Udine venerdì 18 marzo alle ore 20.45 per il sesto concerto della Stagione di Musica 2021/22 firmata da Marco Feruglio e realizzata anche grazie al sostegno di Fondazione Friuli.

Accanto alle grandi opere del repertorio barocco e classico delle quali rielabora l’approccio – fra queste molte firmate dal genio di Salisburgo – il complesso residente all’Opéra National de Bordeaux si cimenta in programmi originali, ai quali fanno seguito delle celebrate incisioni discografiche che mettono in risalto le corrispondenze fra le diverse opere, rivelando con nuovo interesse e diversa prospettiva lo spirito della loro creazione.



In virtù di un approfondimento drammaturgico nel repertorio lirico che prosegue e si evidenzia anche nella prassi concertistica, Pygmalion è accolto con successo nelle più importanti istituzioni e festival della Francia e all'estero. Ciò grazie all'eccelsa perizia strumentale dei suoi componenti e al talento creativo del suo fondatore, Raphaël Pichon, eclettico polistrumentista, direttore d'orchestra e cantante la cui personalità è stata ben presto notata anche da importanti orchestre internazionali come la Deutsches Symphonie Orchester di Berlino, la Mozarteum Orchester di Salisburgo e l'Orchestra dell'Opera di Zurigo, che lo hanno voluto come direttore ospite.