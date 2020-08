Le variazioni sul mandolino di Carlo Aonzo a Cividale

A Cividale, sabato 8 agosto, alle 21, in piazzetta San Biagio si terrà il concerto 'Carlo Aonzo, variazioni sul mandolino' con Giulia Pizzolongo alla chitarra

assieme agli studenti della classe di mandolino. L'ingresso è gratuito.



Questa volta sarà la piazzetta San Biagio il nuovo palcoscenico per un concerto estivo.

Protagonista il maestro Carlo Aonzo: ospite nel dicembre 2018 alla Carnegie Hall di New York, ha ripetutamente collaborato con prestigiose istituzioni come l’Orchestra Filarmonica del Teatro alla Scala di Milano, la Nashville Chamber Orchestra (USA), la McGill Chamber Orchestra di Montreal (Canada), la Philarmonia di San Pietroburgo (Russia), i Solisti da Camera di Minsk (Bielorussia), il Schleswig-Holstein Musik Festival (Germania).



Il concerto cividalese, che vedrà coinvolta anche la sua numerosa classe, dimostrerà una volta di più il suo profondo interesse nelle attività di promozione e sensibilizzazione del grande repertorio di questo strumento, carta bianca quindi a Carlo Aonzo, considerato l'attuale Paganini del mandolino.



Prenotazioni posti: 347.7581734