Leggermente, nuovi incontri di resistenza letteraria

Dopo la forzata inattività, riprende Leggermente coi suoi appuntamenti periodici di resistenza letteraria. Drammaturgo, scrittore, oratore e magnifico affabulatore, venerdì 8 al Cinema Splendor di San Daniele, Stefano Massini parlerà del suo Manuale di sopravvivenza. Messaggi in bottiglia d’inizio millennio, nonché delle letture che più gli sono rimaste nel cuore.

Viste le incertezze del momento, Leggermente ha per ora fissato due altri incontri per il 2021: il 29 ottobre, la pianista Rita Marcotulli con un reading sotto la guida registica di Carlotta del Bianco, mentre il 13 novembre è prevista la presentazione ‘emotiva’ dell’ultimo romanzo di Angelo Floramo, in dialogo con Paolo Patui e con le musiche live di Juri Dal Dan. Prenotazione via mail (info@leggermente.it) o SMS/whatsapp (339-3697658), con Green pass obbligatorio