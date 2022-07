Leo Bassi, una serata di acrobazie per festeggiare i 70 anni

Proseguono a Udine e a Trieste gli appuntamenti di Festil_Festival estivo del Litorale, la settima edizione organizzata da Tinaos, con il contributo del MiC e della Regione, con il sostegno del Comune di Udine – Udinestate22 e della Fondazione Friuli, e in collaborazione a Udine con il CSS Teatro stabile di innovazione del Fvg e a Trieste con il Rossetti Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia.

Mercoledì 20 luglio, alle 21.15, arriva al Teatro San Giorgio di Udine un ospite d’eccezione, direttamente dalla Spagna: è Leo Bassi, il poliedrico artista di fama internazionale che ha girato tutto il mondo con i suoi spettacoli acrobatici presenterà “70 anni: Leo Bassi”, una serata per rendere omaggio a una lunga carriera costellata di successi e di spettacoli che hanno saputo divertire pubblici numerosi e così diversi.

Scrive Leo Bassi: "Se qualcuno mi avesse detto quando avevo 25 anni e lasciavo il Circo tradizionale per inventarmi un nuovo Clown, che 45 anni più tardi, sarei stato ancora in giro per il mondo, lavorando con successo sui palchi, lo avrei pensato matto! Ero pieno di incertezze e di angosce, consapevole della fragilità della mia situazione come rampollo di una vecchia famiglia di Circo in una società in profondo mutamento dove il mestiere circense che avevo imparato, era totalmente obsoleto. La mia infanzia e adolescenza è stata dominata dalla lotta dei miei genitori per sopravvi-vere alla decadenza della loro Arte. Uno a uno, i circhi chiudevano per mancanza di pubblico, un’emorragia dovuta alle nuove proposte di divertimento dalla TV fino al Calcio. Secoli di tradizione e di conoscenza accumulate si stavano perdendo e toccava a me trovare un modo di salvarli!".

Lo spettacolo celebra la voglia di vivere del grande artista, che invita come a una festa il suo pubblico. Rivolgendosi in particolare alle nuove generazioni, Leo Bassi inviterà a riflettere insieme su una stagione della vita meravigliosa, la terza età, di cui non si deve temere, proprio perché libera dai dubbi e dalle paure della giovinezza.

