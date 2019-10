Leo Gullotta aprirà la stagione di SanVitoTeatro

Con la consueta conferenza stampa ospitata nel Palazzo Comunale si è alzato ufficialmente il sipario di SanVitoTeatro 2019/2020, la stagione realizzata dall’amministrazione comunale e dall’Ente Regionale Teatrale del Friuli Venezia Giulia. Il sindaco Antonio Di Bisceglie e il direttore dell’ERT Renato Manzoni hanno illustrato al pubblico e alla stampa il cartellone che, come nella passata stagione, prevede dodici appuntamenti, dieci in abbonamento all’Auditorium Centro Civico e due fuori abbonamento all’Antico Teatro Sociale Arrigoni.



Toccherà a Leo Gullotta, lunedì 18 novembre, inaugurare la stagione 2019/2020. L’attore siciliano vestirà i panni del professor Toti, il protagonista del capolavoro di Luigi Pirandello Pensaci, Giacomino! La compagnia che ha rinnovato l’italianissima Commedia dell’Arte, vincendo prestigiosi premi in Italia e all’estero, Stivalaccio Teatro, sarà a San Vito sabato 7 dicembre con la loro personale e metateatrale versione di Romeo e Giulietta, il cui sottotitolo recita “l’amore è saltimbanco”. Venerdì 20 dicembre sarà la volta della Compagnia del Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia, capitanata da Elena Radonicich e Peppino Mazzotta, impegnata ne L’onore perduto di Katharina Blum, adattamento teatrale dell’omonimo romanzo di Heinrich Böll. C’è grande attesa per Hermanos, il progetto firmato a due mani da Giuliano Bonanni e Stefano Angelucci Marino. I due attori e registi hanno coinvolto le comunità friulane e abruzzesi del Sudamerica per realizzare uno spettacolo – in scena a San Vito domenica 12 gennaio – che fa uso dell’italiano, dello spagnolo, del friulano e del dialetto abruzzese. Domenica 26 gennaio Due amici del teatro sanvitese, Elena Bucci e Marco Sgrosso, hanno scelto il teatro di Thomas Bernhard e in particolare la commedia psicologica Prima della pensione ovvero Cospiratori per la loro consueta e personale rilettura. Difficile trovare una definizione per la pièce che intratterrà il pubblico domenica 2 febbraio: Le regole per vivere è una commedia corale in cui al pubblico vengono comunicate delle informazioni sui personaggi che gli stessi personaggi ignorano. Il palco diventa così un esilarante campo minato nel quale ogni singolo attore deve destreggiarsi facendo attenzione ai tranelli. Il consueto appuntamento con la danza è programmato per domenica 9 febbraio e vedrà sul palco gli italianissimi, a dispetto del nome, RBR Dance Company con Indaco e gli illusionisti della Danza, una coreografia sull'attualissimo tema del rapporto tra l'uomo e la natura rappresentato attraverso la grande preparazione tecnica dei danzatori e un suggestivo gioco di luci e proiezioni. Una delle commedie più esilaranti di un maestro come Francis Veber andrà in scena domenica 1. marzo: Il rompiballe ha per protagonista l’affiatata coppia Paolo Triestino e Nicola Pistoia (già visti sui palcoscenici ERT con gli spettacoli di grande successo Ben Hur e Grisù, Giuseppe e Maria). Direttamente dal Torino Fringe Festival 2019 arriva lo spettacolo che andrà in scena sabato 7 marzo: Con Sorte è un intenso scavo di Giacomo Guarneri sul tema della mafia che ha per interprete Oriana Martucci. La chiusura di stagione sarà affidata al popolare attore lucano Rocco Papaleo e alla sua band, impegnati domenica 22 marzo in Coast to coast, un viaggio tra canzoni, parole, risate e sapori.



L’Antico Teatro Arrigoni di San Vito, splendido teatro all’italiana del Settecento, ospiterà i due appuntamenti fuori abbonamento. Sabato 30 novembre la TEM – Taukay Edizioni Musicali e l’Associazione culturale Delta Produzioni presenteranno Il suono delle lingue, performance multimediale incentrata su composizioni elettroacustiche che vogliono accompagnare il pubblico all’ascolto della musica contemporanea e di sperimentazione. Mercoledì 26 febbraio, invece, vedrà il ritorno sulle scene dello storico spettacolo Cercivento, adattamento teatrale del testo Prima che sia giorno di Carlo Tolazzi, firmato da Riccardo Maranzana e Massimo Somaglino che ne furono anche i primi interpreti. Questo nuovo allestimento coprodotto dal Teatro dell’Elfo di Milano e dal Teatro Club di Udine vedrà come protagonisti Alessandro Maione e Filippo Quezel. Lo spettacolo ripercorre la tragica vicenda degli Alpini del 109° Battaglione condannati a morte per insubordinazione nel 1916.



Accanto alla stagione di prosa, sono confermate anche le attività per le famiglie e per gli alunni delle scuole. Nell’ambito di Piccolipalchi, la rassegna teatrale per le famiglie organizzata dall’ERT con la partecipazione della Fondazione Friuli, il Teatro Arrigoni ospiterà la Nuova Orchestra da camera Ferruccio Busoni di Trieste diretta dal M° Massimo Belli con Eine kleine Kinemusik. Piccola serenata cinematografica. Il concerto, in programma domenica 16 febbraio alle 17, è dedicato ai bambini dai 6 anni in su e proporrà un programma di musica da film appositamente studiato per il pubblico dei più piccoli. Proseguirà inoltre la consueta attività di teatroescuola, la sezione dell’ERT dedicata all’educazione ai linguaggi del Teatro e dello spettacolo dal vivo, con spettacoli rivolti a un vasto pubblico che dai nidi giunge fino alle scuole secondaria di secondo grado.



La campagna abbonamenti si aprirà il prossimo 14 ottobre al Punto IAT con il seguente calendario: rinnovo abbonamenti 14 e 15 ottobre (ore 10.00/12.30), dal 17 al 20 ottobre (15.00/18.00) il 21 e 22 ottobre (10.00/12.30); cambio posti il 24 e 25 ottobre (10.00 alle 12.30); dal 28 ottobre sarà aperta la sottoscrizione per i nuovi abbonati in orario di apertura dell’ufficio IAT. I prezzi degli abbonamenti a 10 spettacoli: intero 150 euro, ridotto 130 euro, ridotto studenti 60 euro.