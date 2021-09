Leo su Leo, un poeta (si) racconta al Visionario

Leonardo Zanier, poeta friulano scomparso nel 2017 a 81 anni, per la prima volta, senza filtri e in prima persona, racconta e si racconta all’obiettivo di Stefano Lizier parlando in friulano, che lui frequentava in chiave elegiaca e priva di ogni retorica. L’infanzia, gli studi, la maturità; con la sensibilità e la delicatezza della poesia affronta anche i grandi temi che percorrono la nostra società: l’identità, l’emigrazione, l’inquinamento, la globalizzazione. Ne esce un ritratto a tutto tondo del poeta e della sua capacità di toccare liricamente le corde più profonde e sensibili dell’umano sentire.



A presentare il documentario e l’omonimo libro LEO SU LEO. UN POETA (SI) RACCONTA, realizzato da Stefano Lizier e edito con il libro da Kappa Vu, sarà il regista stesso, ospite lunedì 20 settembre alle ore 20.00 al Visionario insieme a Valerio Furneri del Dipartimento di Lingue, Letterature e Culture Straniere di Bergamo, co-autore della biografia edita nel 2020.



Evento ad ingresso gratuito, con prenotazione obbligatoria sul sito www.visionario.movie.